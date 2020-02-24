Турецкие СМИ сообщают об ударах российской авиации в Идлибе

Турецкие СМИ сообщают об ударах российской авиации в Идлибе, агентство "Анадолу" 24 февраля пишет о том, что Воздушно-космические силы России якобы поразили цели в 18 населенных пунктах в Идлибской зоне деэскалации в Сирии.

"Начиная с утра 24 февраля самолеты ВКС России наносят удары по населенным пунктам Кефренбил, Кен-Сафра, Ихсем, Суфухун, Хазарин, Кафер-Нюббюл, Кафер-Увейд, Инниб, Бсенкул, Джузеф, Хас, Бара, Мархурме, Дейр-Сюнбюл, Бинин на юге провинции Идлиба, а также по Дарет-Иззе, Кафр-Нуранк и Джине на западе Алеппо", – пишет "Анадолу". Оно же, ссылаясь на крайне сомнительный источник – силы гражданской обороны Идлиба («Белые каски»), – сообщает, что "за последние часы жертвами российских бомбежек стали не менее пяти человек".





Подтверждения этой информации с российской стороны нет.

Напомним, 21 февраля президент Турции Эрдоган позвонил Владимиру Путину, чтобы обсудить эскалацию военных действий в Идлибе, а накануне непростую ситуацию в Идлибе Путин обсуждал в трехсторонних переговорах с главами ФРГ и Франции. Меркель и Макрон заявили, что готовы организовать четырехсторонние переговоры с президентом Эрдоганом.

20 февраля самолеты Су-24 ВКС России атаковали боевиков, которые при помощи Турции смогли прорвать оборону армии Сирии в направлении Кминас – Найраб в сирийском Идлибе, сообщил российский Центр примирения враждующих сторон в Сирии. Отмечалось, что Турция вела огонь из артиллерии по позициям сирийской армии. Обстрелы были прекращены по требованию российской стороны после того, как соответствующая информация была доведена до Турции.

12 февраля президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в выступлении перед фракцией правящей партии турецкого парламента заявил о том, что намерен выдавить правительственные силы САР из зоны деэскалации в Идлибе.