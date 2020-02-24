Американский эсминец "Росс" прибыл в Черное море наводить региональную стабильность

Впервые в этом году американский военный корабль заходит в Черное море. ВМФ США объясняет: это нужно для укрепления отношений с черноморскими партнерами, а операции по отработке готовности в Черном море необходимы для повышения морской безопасности и обеспечения свободы навигации.

"Росс" входит в состав Шестого флота ВМФ США, который базируется в итальянском Неаполе. Перед тем, как зайти в Черное море, корабль принимал участие в совместных учениях Франции, Греции, Бельгии, Германии, Испании и Нидерландов.

Российское военное командование заявило, что следит за передвижениями "Росса" в Черном море.

U.S. Navy photo by Mass Communication Specialist 3rd Class Robert S. Price



