Адвокат Винника обжаловал решение суда в Париже о его аресте

Тимофей Мусатов, защитник россиянина Александра Винника, подал кассационную жалобу на решение апелляционного суда Парижа оставить его под стражей.

"Мы подали кассационную жалобу", – сказал он агентству ТАСС 24 февраля.

Напомним, что 17 февраля суд в Париже, рассматривая апелляцию адвокатов, постановил оставить россиянина под стражей. Винник, арестованный в июле 2017 года по запросу США в Греции, был экстрадирован во Францию в конце января. Ранее Винник, получивший прозвище Мистер Биткоин, жаловался на пытки в тюрьме Греции. Он заявил, что его хотят убить из-за его знаний и способностей.

Россиянин Александр Винник, от которого США требует 100 миллионов долларов по подозрениям в киберпреступлениях, может иметь опосредованное отношение к анонимкам о минировании в Петербурге и Москве. В них говорится, что «сообщения о взрывах будут приходить до тех пор, пока Константин Малофеев не вернет долг 120 биткоинов, украденных с биржи WEX». WEX – это наследница криптоплощадки BTC-e, за которой мог стоять Винник. Сейчас она продана дочери крымского предпринимателя Дмитрия Хавченко. Пользователи утверждают, что их деньги были похищены на бирже, а бенефинциарами WEX могли быть православный олигарх Константин Малофеев и Дмитрий Хавченко. Малофеев причастность к бирже отрицает.



