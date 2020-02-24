Санитары протащили пациента в машину скорой помощи по асфальту. Носилки приберегли для чистых больных

Жители города Березники Пермского края засняли на видео как медики затаскивали в автомобиль скорой помощи одного из пациентов. Нетрезвому мужчине стало плохо у магазина, но для носилок он оказался слишком грязным.

Видео пермяки выложили в соцсетях накануне вечером, утром 24 февраля на него обратили внимание местные СМИ. Мужчину протащили по снежной каше на асфальте и запихивали в машину скорой на глазах у прохожих. На возмущенный вопрос о том, почему сотрудники ездят без носилок, санитар ответил, что «носилки для больных». «А какая разница? Все люди одинаковые», – добавили пермяки. «Большая. Он весь грязный. А потом я тебя на этих носилках повезу», – парировал медик.

Очевидцы требуют прокурорской реакции на произошедшее. Проверку начал краевой Минздрав и пообещал, что виновных привлекут к дисциплинарной ответственности.



