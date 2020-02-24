Республиканская больница Татарстана опровергает информацию о закрытии из-за пассажиров Diamond Princess

Республиканская больница Татарстана опровергает информацию о закрытии из-за доставленных туда на карантин пассажиров Diamond Princess, соответствующее заявление 24 февраля опубликовано на официальном сайте медучреждения.

"Информация, распространяемая в социальных сетях, по закрытию РКБ не соответствует действительности и является фейковой. В выходные и праздничные дни работа РКБ организована в обычном режиме, приемно-диагностические отделения работают круглосуточно, принимают всех обратившихся, ежедневно в ПДО обращаются около 300 пациентов. В праздничные дни фиксируется рост обращений с травмами.В больнице соблюдается ограничительный режим в связи с ростом ОРВИ для посетителей согласно требованиям Роспотребнадзора, при этом доступ ухаживающих к тяжелым пациентам и в отделения реанимации не ограничен", – говорится в нём.

Агентство ТАСС при этом цитирует главврача больницы, сообщившего о состоянии доставленных туда людей с парома, простоявшего в изоляции у причальной стенки японского порта Иокогама больше двух недель. "Если говорить о состоянии здоровья восьми поступивших в нашу больницу, то повышения температуры не зафиксировано, катаральных проявлений нет. Ведется ежедневный лабораторный контроль. Состояние всех – хорошее. Под контролем находится состояние здоровья медицинского персонала, задействованного в данной работе: имеются все необходимые средства индивидуальной защиты, проводится медицинское наблюдение за каждым", – сказал главный врач Республиканской клинической инфекционной больницы им. профессора Агафонова Марат Гатауллин.

Ранее 24 февраля Роспотребнадзор заявил о том, что не зафиксировал новых случаев заражения коронавирусом COVID-2019 в стране.



