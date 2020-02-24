Власти Китая обещают наказать врачей, заявивших о снижении уровня опасности нового коронавируса

Всего три часа действовало снижение уровня мер безопасности из-за нового коронавируса в Ухане, эпицентре эпидемии. Почти сразу же более высокопоставленные китайские чиновники заявили, что это заявление было несанкционированным, а те, кто его распространил, будут наказаны.

Как 24 февраля передает китайское издание South China Morning Post, заявление о снижении мер безопасности было распространено в понедельник, 24 февраля, сотрудниками Уханьского центра по контролю за болезнью. Однако это было сделано без согласования с центральными властями, почти сразу поспешили заявить в правительстве Китая. Никакого снижения мер безопасности не будет, а те, кто распространил ошибочное заявление, будет наказан.

Беспрецедентные меры безопасности были введены в Ухане еще 23 января. В городе не работает общественный транспорт, большинство предприятий стоит, а значительная часть жителей города оказались запертыми в собственных домах. К нарушителям режима применяются весьма строгие административные меры воздействия.

Тем временем в юго-западной части Китая, провинции Юньнань, три высокопоставленных функционера Коммунистической партии были уволены за несанкционированное распределение закупленных за границей медицинских масок.

Как передают китайские СМИ, маски предназначались для отправки в Чунцин, одну из крупнейших центральнокитайских агломераций с населением в 32 млн человек. Однако власти города Дали перехватили эту партию и распорядились ими по-своему. После внутрипартийного расследования, которое широко освещалось в СМИ, чиновникам пришлось извиниться, однако вернуть ушедшие "налево" маски не удалось – они уже были распределены.



