По второму кругу. Даже выздоровевшие снова заражаются коронавирусом, в Китае уже 195 таких случаев

Власти Китая ввели дополнительный карантин сроком на 14 дней для тех, кто официально излечился от нового коронавируса.

Почти 25 тысяч человек, которые были вылечены от коронавируса, все еще остаются в зоне риска, признают власти Китая: у некоторых из них врачи вновь находят опасную инфекцию. В опубликованной в понедельник сводке Госкомитета по вопросам гигиены и здравоохранения КНР сообщается о том, что медики КНР зарегистрировали 195 случаев повторного заражения новым коронавирусом в Ухане.

По состоянию на утро 24 февраля по всему миру было официально зарегистрировано 79 434 случая заражения новым коронавирусом и 2624 смерти от него.

Наибольший удар эпидемия нанесла внутренним районам Китая – провинции Хубей. В ее столице Ухане живет 11 млн человек, и сейчас там предпринимаются беспрецедентные карантинные меры.

Весь Китай находится почти на осадном положении. Многие страны, в том числе Россия, полностью запретили въезд граждан КНР. Из европейских стран наибольший всплеск заражения инфекцией зарегистрирован в Италии – 152 больных и 4 смерти. Также одна смерть была констатирована во Франции, 12 заболевших. В Германии выявленных больных больше – 16 человек, но смертельных исходов пока не было. В России официально заболевшими считаются два человека, они успешно излечились от болезни.



