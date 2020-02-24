Как Mini Cooper чуть не сбил пешехода и упал в Фонтанку. Видео

В распоряжении «Фонтанки» оказалось видео, на котором запечатлён момент падения легкового автомобиля в реку утром 24 февраля. Женщина ехала практически поперёк проезжей части и чуть не сбила пешехода.

На кадрах видно, как автомобиль сперва потянуло влево. Водитель ехала четко в сторону не спеша идущего человека, но в последний момент повернула руль и поехала в противоположном направлении, прямо к реке. Mini Cooper выбил одну секцию забора и быстро скатился в воду. К месту падения в первые секунды подбежали двое мужчин, вероятно, они помогли водителю вылезти из воды. Как сообщалось ранее, 39-летняя женщина выбралась из машины сама. Ее передали медикам с переохлаждением. По предварительной версии от ГИБДД, она не справилась с управлением и упала в воду около половины девятого утра. В 10.20 машину достали при помощи крана и сотрудников МЧС.

Судя по странице водителя в соцсетях, Cooper у неё минимум с 2017 года. Она занимается продажей недвижимости на Васильевском острове. Никакого бизнеса, по данным «Спарк», на неё не зарегистрировано.



