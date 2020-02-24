В Петербурге снова ждут наводнение. Дамба закрыта

Дирекция комплекса защитных сооружений Петербурга по рекомендации синоптиков и спасателей закрыла затворы дамбы утром 24 февраля. Уровень воды в Неве постепенно растёт.

Как сообщают в дирекции, затворы начали закрывать в 10.20, ожидается, что вода в заливе поднимется до опасного уровня, около 170 см. В настоящее время, ближе к полудню, у КЗС вода на отметке около 90 см, в Неве ближе к 100 см.

Порывы ветра, сообщали накануне в региональном управлении МЧС, могут достигать 17 м/с. Сейчас в городе +2,3, ветер около 6 м/с.



