"Признаю свою вину полностью". Создатель приложения для помощи борцам с режимом не стал на суде отпираться от покупки наркотиков

Утром 24 февраля петербуржец Александр Литреев, прославившийся своей правозащитной деятельностью в киберпространстве, признался в покупке и перевозке наркотиков. В своей речи в Ленинском районном суде Екатеринбурга он заявил, что не собирается "портить свою репутацию" и полностью признает вину, передает портал E1. Суд арестовал Александра Литреева на два месяца.

Александру Литрееву предъявлено обвинение по части 1 ст. 228 – незаконное приобретение и перевозка наркотиков в значительном размере. Объем незаконного вещества, найденный при нем, позволяет надеяться на самое мягкое из всех возможных наказаний за наркотические статьи – штраф до 40 тысяч рублей. Однако, закон позволяет применить и более тяжелые санкции вплоть до лишения свободы на срок до 3 лет.

Литреев является создателем проекта «Русский слон», направленного на деанонимизацию силовиков, превышающих полномочия на митингах. Также петербуржец разработал приложение «Красная кнопка», позволяющее оперативно оповещать правозащитные организации о собственном задержании на митингах. Литреев ведёт популярный телеграм-канал «Сайберсекьюрити и Ко». Его компания Vee Security Россия во время блокировки мессенджера предлагала прокси для обхода блокировок.

В 2017 году Роскомнадзор заподозрил в организации «ложных блокировок» активистов Фонда борьбы с коррупцией Александра Литреева и Владислава Здольникова. В разговоре с «Фонтанкой» 2,5 года назад Литреев объяснил: он не мешает, а помогает Роскомнадзору. Его напарник Здольников, узнав о возможных репрессиях, уехал на Украину.

Литреев пытался сотрудничать с петербургской ячейкой либертарианской партии, однако был исключен со скандалом.



