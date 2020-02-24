Фонтан на Александровский оставил без горячий воды дома и больницу во Всеволожске

Коммунальная авария в выходной день оставила без горячей воды несколько улиц и больницу во Всеволожске под Петербургом.

Тепленькая под напором пошла из теплотрассы диаметром 400 мм на Александровской улице около 10 утра, сообщают очевидцы в соцсетях.

Не прошло и месяца, как ремонтировали этот участок аварийные службы, добавляет 47news. В местной администрации изданию сообщили о том, что аварию планируется устранить к 19 часам сегодня.



