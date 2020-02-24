Из Фонтанки спасатели достали Mini Cooper. Замёрзшую женщину вытащили из реки и увезли в больницу

Женщина за рулём легкового автомобиля пробила ограждение возле 50-го дома по набережной Фонтанки в предрассветные часы 24 февраля. Ее вытащили из реки с переохлаждением.

Как сообщает региональное управление ГИБДД, машина утонула около половины девятого утра. 40-летняя женщина за рулем Mini Cooper, по предварительной информации, не справилась с управлением, пробила бордюрный камень и ограду возле 50-го дома у Фонтанки. Водитель выбралась из машины сама и доплыла до берега, там ее ждали медики. У неё диагностировано переохлаждение. Вытаскивать из реки машину пришлось сотрудникам МЧС. В управлении отметили, что использовали кран специализированной части, в 10.40 Mini Cooper вернули на берег.



