Петербургский бизнесмен заправился на миллион. Деньги отобрали на Дунайском

Предприниматель из Петербурга в сфере грузового транспорта заявил о хищении миллиона наличными и банковских карточек из салона его автомобиля. Деньги забрал неизвестный, пока владелец лежал на асфальте.

Как стало известно «Фонтанке» 24 февраля, о грабеже полицейским мужчина рассказал накануне. По его версии, преступник подошёл к нему возле колонки на АЗС, свою KIA бизнесмен и бывший медик заправлял около часа ночи на Дунайском проспекте. В этот момент 35-летний индивидуальный предприниматель стоял рядом с открытой пассажирской дверью. Человек в темной одежде его оттолкнул, забрал из салона сумку и убежал. Внутри лежал миллион, банковские карты, путевые листы и прочие документы.

Видеокамеры на заправке полиции ничем не помогли. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.



