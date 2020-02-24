Экс-армеец Ковальчук будет играть с Овечкиным

Экс-игрок питерского СКА Илья Ковальчук совсем не собирается возвращаться на родину из-за океана. После непродолжительного пребывания в "Монреале" с огромными потерями в зарплате один из самых известных хоккеистов России, судя по всему, нашел достойное продолжение карьеры, пусть не в материальном, но в моральном плане.

Игрока приютит "Вашингтон Кэпитэлз" Александра Овечкина, о чём столичный клуб сообщает в твиттере. Переход состоялся в результате обмена: "Монреаль" получит в НХЛ право выбора в третьем раунде драфта 2020 года. При этом канадский клуб будет выплачивать половину зарплаты россиянина.

Caps add veteran winger to the middle of their forward mix ahead of the NHL's trade deadline@VogsCaps with more on the move to bring Ilya Kovalchuk to Washingtonhttps://t.co/vd9dNj9quB — Washington Capitals (@Capitals) February 24, 2020





"Илья – талантливый нападающий, который, по нашему мнению, придаст нам дополнительную глубину и гибкость. Он опытный форвард, который может внести вклад в нашу атакующую игру", – приводятся слова старшего вице-президента и генерального менеджера "Вашингтона" Брайана МакЛеллана. Теперь в "Вашингтоне" пять россиян. Это нападающие Илья Ковальчук, Александр Овечкин, Евгений Кузнецов, защитник Дмитрий Орлов, вратарь Илья Самсонов.

Напомним, "Фонтанка" писала о том, что бывшая звезда питерского СКА во время второго пришествия за океан так и не смог заиграть в НХЛ.