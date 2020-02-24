Роспотребнадзор вновь не нашел коронавируса в РФ

Роспотребнадзор не зафиксировал новых случаев заражения коронавирусом COVID-2019 в стране, сообщается в отчёте федеральной службы на её официальном сайте 24 февраля.

"За период мониторинга зарегистрировано 1136 больных с признаками ОРВИ, прибывших из КНР. По результатам лабораторных исследований выставлены диагнозы: 97 заболевшим – респираторные инфекции, 67 – грипп А, 53 – грипп В, 31 – парагрипп, 1 – стафилококк, 1 – микоплазма, 1 – гемофильная инфекция, 2 – новая коронавирусная инфекция (12.02.2020 больные выписаны из стационара с выздоровлением)", – говорится в сообщении. Напомним, что оба случая заражения и успешного излечения от нового коронавируса в России произошли с гражданами Китайской Народной Республики.

Не так всё оптимистично с новым коронавирусом складывается в Европе. Напомним, накануне итальянский оперный театр «Ла Скала» отменил все спектакли из-за эпидемии коронавируса COVID-2019. Общее число случаев заражения коронавирусом в Италии превысило сотню. Власти страны ввели карантин в 12 городах провинций Ломбардия и Венето. В них отменяются футбольные матчи и занятия в школах, а модный дом Armani решил провести свой показ в закрытом режиме. В самом Китае, по официальным данным, зарегистрировано 2345 случаев смерти от коронавируса.



