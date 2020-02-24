Премьер Малайзии подал в отставку

Один из старейших действующих политиков планеты, 94-летний премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад подал в отставку. Об этом говорится в распространенном 24 февраля заявлении администрации главы правительства.

"Соответствующее прошение было направлено верховному правителю (королю) Малайзии", – указывается в сообщении, передаёт ТАСС. Агентство Bloomberg со ссылкой на заявление Мохамада отмечает, что такое решение принято неожиданно на фоне разногласий с его возможным политическим наследником Анваром Ибрагимом.

Напомним, в сентябре прошлого года в рамках Владивостокского экономического форума премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад, которому 10 июля исполнилось 94 года, обсудил с Владимиром Путиным, каков предельный возраст для человека у власти. «На данный момент мы подняли возрастную планку до 95 лет», – заявил 5 сентября Мохамад. «Я пока не дотягиваю», – пошутил тогда 66-летний президент РФ.

Напомним, что Махатхир Мохамад был премьер-министром Малайзии с 1981 по 2003 год. Затем он решил закончить политическую карьеру, однако после перерыва 10 мая 2018 года снова занял кресло главы кабинета министров. Известен тем, что категорически не согласен с ходом расследования катастрофы лайнера МН-17 под Донецком в 2014 году и выводов о причастности к ней РФ.



