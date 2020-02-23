Ветер не покидает Петербург, новая неделя начнётся с мокрого снега

Усиление ветра ожидается в Петербурге 24 февраля. Об этом предупреждает пресс-служба городского МЧС.

Порывы достигнут 17 метров в секунду. Ночью и утром на дорогах ожидается гололедица. Синоптики также обещают мокрый снег в первой половине дня. Температура воздуха в течение суток будет колебаться от 0 до +2 градусов.

Накануне в Петербурге бушевал шторм, на автомобили падали дорожные знаки и рекламные щиты. Из любопытного – после шторма петербуржец смог прокатиться на сапе по залитом водой лесу.

С другой стороны, тёплая погода позволила выжить черепахе в пруду в Горелово. А горожане продолжают радоваться цветам. «На дворе февраль, и не просто февраль, а самый что ни на есть праздник Защитника отечества, 23 февраля! А на улице как будто уже 8 марта. Кругом раскрываются почки, и вовсю начинают распускаться цветы. Даже и не знаю, кого и с чем поздравлять. Поздравляю всех ценителей прекрасного с наступлением весны», – пишет петербуржец Антон в группе «Грибы и Грибники СПб» «ВКонтакте».



