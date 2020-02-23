В Альпах остановили поезд из-за подозрения на коронавирус. Заболела пассажирка Diamond Princess, вернувшаяся в Израиль

Поезд, следовавший из Италии, остановили на границе с Австрией, на пограничном Бреннер в восточных Альпах, из-за двух пассажиров с высокой температурой, у которых подозревают коронавирус, сообщает 23 февраля РИА «Новости» со ссылкой на заявление главы МВД Австрии Карла Нехаммера. Другой информации об этом случае пока нет.

Погибших в Италии уже трое, общее число заразившихся превысило 150 человек. «Газета.Ru» со ссылкой Il Massagero и АНСА пишет, что из-за эпидемии как минимум до 25 февраля закрыт Кафедральный собор в Милане, ограничен доступ к венецианской базилике Сан-Марко и другим церквям в исторической части Венеции. Об отмене спектаклей в «Ла Скала» и досрочном прекращении Венецианского фестиваля «Фонтанка» уже рассказывала.

В Израиле COVID-2019 выявили у женщины с круизного лайнера Diamond Princess. Как передаёт РИА «Новости», израильтян доставили на родину из Японии спецрейсом в ночь на пятницу и поместили на двухнедельный карантин в изолированные палаты. В пятницу коронавирус выявили у женщины, муж которой, заболев на лайнере, попал в военный госпиталь в Японии.

Кстати, в Израиле нарушение карантина со стороны вернувшихся из стран Азии могут квалифицировать как уголовное преступление с наказанием до семи лет лишения свободы.





Число заражённых коронавирусом за пределами Китая (в 28 странах помимо КНР), по данным ВОЗ, 23 февраля увеличилось на 367 человек и достигло 1769 человек. Скончались 17 человек, при этом за сутки – шесть человек.

В Китае погибли более 2,4 тысячи человек, около 23 тысяч излечились, общее число заразившихся в материковой части КНР превысило 76 тысяч.