Петербурженка рассказала, из-за кого перевернулась в машине на Пулковских высотах

Смятая перевёрнутая машина в столбе на Пулковском шоссе 23 февраля заставляла едущих мимо петербуржцев гадать: что произошло. В отделе пропаганды УГИБДД по городу и области информации об аварии не было, значит, скорее всего, тяжело никто не пострадал.

Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург»/vk.com

Фотография и видео с места аварии появилась в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте». На записи видно, что приезжала скорая.





Позже в комментариях отписалась Ирина, которая, по её словам, находилась за рулём разбившегося автомобиля. Причину ДТП она объясняет так: «Мне бы найти водителя рейсового автобуса, который ехал в Санкт-Петербург в это время, чтобы посмотреть в его честные глаза. И спросить его, почему он стал перестраиваться в правый ряд без поворотников». Выбирая между тараном автобуса и резким торможением, водитель предпочла второе – «и будь что будет».

Действительно, обошлось без серьёзных травм. «Наверное, Бог спас ради детей. Жалко, что у ребят, кто ехал сзади, не было видеорегистратора. Всем спасибо, кто помог мне сегодня!» – пишет Ирина.



