Россия и Турция договариваются, чтобы россияне в Анталье платили рублями

Возможность расчёта в рублях для российских туристов на турецких курортах обсуждают власти двух стран, передаёт 23 февраля ТАСС со ссылкой на слова губернатора провинции Анталья Мунира Каралоглу.

До какого-то окончательного решения по этому вопросу ещё далеко, «но есть разработки», сказал турецкий чиновник.

По его словам, это очень помогло бы туристической сфере. «Мы будем только рады, если наши гости российские смогут расплачиваться здесь рублями так же, как и наши соотечественники смогут расплачиваться лирами в России», – отметил Каралоглу.

Туристы из России в Анталье, по его подсчётам, составляют наибольшую долю гостей: в 2019 году русских более 5,5 миллиона из 16 миллионов туристов со всех стран.







