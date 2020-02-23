Прокладка подвода к «Северному потоку – 2» в Ленобласти приостановлена после новостей о разрушении дороги

Прокладка газопровода-подвода к основной нитке трансбалтийского «Северного потока – 2» через региональную дорогу Толмачёво – Нарва в Волосовском районе Ленинградской области приостановлена вечером 23 февраля, сообщает 47news со ссылкой на ГКУ «Ленавтодор». На место прибыли ГИБДД и дорожники

«На месте было выдано предписание об остановке работ. В срок до 25 числа весь ущерб, причинённый дороге, должен быть устранён», – сообщили в «Ленавтодоре».

Сейчас бригада дорожных рабочих чистит проезжую часть и приводит в порядок полосу отвода.





«Фонтанка» вслед за 47news показывала, как испортилась дорога на месте работ, в кадр попало даже ДТП. По предварительным данным 47news, подрядчиком выступает компания «Газрегион», учредителем которой является ООО «Стройгазмонтаж». Это ООО до недавнего времени принадлежало Аркадию Ротенбергу и было куплено дочерней компанией «Газпрома».



