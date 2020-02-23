«Ассоль», «Фиалка» и «Вега» порадовали петербуржцев 300-метровыми куполами. А кого-то напугали

автор фото Алина Циопа/«Фонтанка.ру»

В Санкт-Петербурге вечером 23 февраля отгремели 30 залпов праздничного салюта, посвящённый Дню защитника Отечества. Их запустили у стен Петропавловской крепости в 21 час из самоходных комбинированных пусковых салютных установок на базе КАМАЗов.

По данным пресс-службы ЗВО, для торжественного мероприятия было подготовлено 3 с лишним тысячи фейерверочных изделий более 50 видов, среди которых «Светлана», «Слава», «Рубин», «Ассоль», «Вега» и «Фиалка», с куполами разрывов не менее 300 метров в диаметре. Накануне в ЗВО показали, как готовится салют.

Некоторые горожане были не в курсе и обратились за разъяснениями на «Фонтанку». «А что, у нас сегодня салют запланирован? Грохот на улице стоит, такого раньше не было. Люди вышли из домов», – с тревогой поинтересовался читатель Андрей. Отметим, что о мероприятии сообщалось заранее.



