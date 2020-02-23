Черепаху с переохлаждением выловили из пруда в Горелово

Домашняя черепаха оказалась на воле в Красносельском районе Петербурга. Пережить зимние месяцы ей помогла аномально тёплая температура.

О найденной в пруду на Красносельском шоссе черепахе в социальных сетях рассказали очевидцы 23 февраля. Тортилла уловила скудные лучи солнца и забралась на ветку в попытке погреться. В этой позе её и застукал прохожий, который отвёз потеряшку к ветеринару.

Врач поставил диагноз переохлаждение. Для черепахи ищу новых ответственных хозяев.







