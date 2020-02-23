Камеры в Красном Селе сняли целый «кортеж» нарушителей с мигалками. Они уверены, что творили добро

Массовое нарушение ПДД зафиксировали видеокамеры в Красном Селе 22 февраля. Горожане выяснили, что у нарушителей был «благовидный предлог».

Около 20 автомобилей, в том числе наглухо тонированные, с красно-синими мигалками и со звуковыми спецсигналами проехали по проспекту Ленина «кортежем». Они гоняли по полосе встречного движения, проезжали на красный сигнал светофора, мигали стробоскопами и спецсигналами. Особенно возмутительное нарушение попало на видео с двух ракурсов на перекрёстке с Гражданской улицей. Там женщина-пешеход дождалась зелёного сигнала светофора, но участники «кортежа» и не думали останавливаться на красный. «Она 15 секунд не могла перейти на свой зеленый, и всё равно чуть не раскатали», – пишут в паблике «Транспортный коллапс, Красное Село» «ВКонтакте».

В отделе пропаганды УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области «Фонтанке» 23 февраля сообщили, что по факту данной публикации в сети Интернет проводится проверка.





В «Признавашких» отмечают, что нарушителями были участники автомобильного сообщества в Инстаграме, которые ехали в детский дом, чтобы подарить детям подарки. В «Коллапсе» в спор с горожанами вступили, по всей видимости, участники этой акции. Приведём один из аргументов: «Мы, в отличие от вас, добро и сделали. Да, по пути исполняли, но это наши проблемы. А для сопровождения колонны, во-первых, нужно было бы ждать неделями одобрения заявки, а во-вторых, вы представьте, если бы колонна в 20-30 машин тащилась по трассе с разрешённой скоростью 90, когда в среднем все ездят 120+. <…> Да исполнили на дороге, не спорю, есть косяк. Но все живы и здоровы».

Жители Красного Села надеются, что ГИБДД обратит внимание на нарушителей и накажет их по закону.



