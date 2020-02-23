Петербургский СКА в Хельсинки разгромил «Йокерит»
Матч Континентальной хоккейной лиги на «Хартвалл-Арене» в Хельсинки 23 февраля завершилась победой петербургского клуба СКА над финской командой «Йокерит». Счёт – 6:1.
Праздник удался! ?? Как и наша победная фотогалерея:https://t.co/AyqcCXYQZt #ЙОКСКА pic.twitter.com/7thnXVC3Rh— Хоккейный клуб СКА (@hcSKA) February 23, 2020
Сначала вышли вперёд хозяева, затем стали забивать российские хоккеисты.
Kiitos, Miro! #hcSKA pic.twitter.com/L2DItSmA4L— Хоккейный клуб СКА (@hcSKA) February 23, 2020
Победная серия питерского клуба продлилась до 11 игр, последние поражение было 21 января ЦСКА (2:3), отмечает Sports.ru. Теперь СКА, после 61 игры, набрал 91 очко и вплотную приблизился к московскому ЦСКА (92 очка). 25 февраля СКА снова предстоит встретиться в гостях с ЦСКА.