Петербургский СКА в Хельсинки разгромил «Йокерит»

Компания «ЛСР. Базовые», предприятие «Группы ЛСР» по добыче нерудных ископаемых, начинает отгрузку продукции в мешках и биг-бэгах. Для фасовки песка предусмотрены мешки на 25 и 50 кг, для щебня и отсева — на 50 кг. Также песок будет фасоваться в биг-бэги по одной тонне.