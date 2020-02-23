Трёхлетняя девочка, пострадавшая в ДТП под Петербургом, умерла. Виновнику якобы стало плохо после капельницы

Медики не смогли спасти единственную пострадавшую в ДТП, которое произошло днём 23 февраля на 6-м километре дороги Санкт-Петербург — Всеволожск. Она скончалась, сообщает отдел пропаганды УГИБДД по городу и области.

Маленькую девочку везли на заднем сиденье без специального детского удерживающего устройства, просто пристегнув ремнём безопасности. По предварительной версии, на встречку выехал 67-летний водитель Toyota Fortuner и ударил Volkswagen Polo, где находился ребёнок. На момент госпитализации её состояние оценивалось как тяжёлое. Больше никто не пострадал.

Обстоятельства аварии обсуждают в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте». Пишут, что водитель «Тойоты» то ли уснул, то ли ему стало плохо. «Там никто не гнал, мужчина на «Тойоте» выехал на встречку, сказал, что был после капельницы, у него все помутнело в глазах, и выехал на встречку, ехал он со стороны города», – рассказывает Юрий. «Поло» пытался уйти влево, чтобы избежать столкновения, но «Тойота» врезалась в правую сторону. «Поло» выкинуло в кювет, а «Тойоту» развернуло.





«Скорая поздно приехала, – утверждает Виктория. – Мы в лесу были, когда удар услышали, позже крик женщины. Еще минут 40 сидели в лесу, потом поехали и только реанимацию по пути встретили. Где-то скорая час ехала». Ребёнок был в очень тяжелом состоянии, скорая ехала в больницу 30 минут, и всё это время девочке пытались делать искусственное дыхание, отмечают в комментариях.

По факту ДТП проводится проверка, выясняются все его обстоятельства.

Напомним, накануне на другой пригородной трассе – «Коле» – съехала в кювет «Нива Шевроле». По предварительным данным УГИБДД, её водитель скончался до ДТП от сердечного приступа.



