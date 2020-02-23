Мэр Савонлинны предложил создать зону, объединяющую часть Финляндии, Ленобласть и Петербург

Мэр финского города Савонлинна Янне Лайне предложил создать особую экономическую зону, объединяющую Юго-Восточную Финляндию, Петербург и Ленинградскую область. Как пишет 23 февраля Yle, такую идею он озвучил в пятницу на встрече с властями Северной столицы.

По мнению Янне Лайне, создание особой экономической зоны облегчило бы передвижение людей, капитала и услуг. Первым этапом могло бы стать осуществление проекта Business Growth and Innovation Corridor SPB-SEF, в рамках которого затем можно было бы создать особую экономическую зону. Проект, по оценке мэра, может получить финансирование от ЕС в рамках программы приграничного сотрудничества ENI в размере 70 – 80 млн евро.

По данным Yle, в переговорах участвовали представители пяти финских городов: Савонлинны, Иматры, Коуволы, Лаппеенранты и Миккели.







