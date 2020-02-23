По подозрению в покупке наркотиков задержан петербуржец, помогавший обходить блокировки Telegram

Александр Литреев / фото из личного архива

В Екатеринбурге по подозрению в покупке наркотиков задержали петербуржца, специалиста по кибербезопасности Vee Security Россия Александра Литреева. Об этом сообщил его адвокат Алексей Бушмаков 23 февраля.

«Он приехал на каршеринговой машине. Был с подругой. Их окружили ДПС’ники, попросили показать телефон, но Литреев отказался. Тогда его повалили на землю, порвали куртку, нанесли телесные повреждения. Телефон он все-таки разблокировал. Проводятся следственные мероприятия», — цитирует Бушмакова «Медиазона».

Литрееву вменяют покупку наркотиков. Сейчас петербуржец находится в отделе полиции. Его допросили, ночь он проведёт в изоляторе, завтра суд изберёт ему меру пресечения. «Дело ясное, что дело темное», — комментирует Бушмаков в фэйсбуке.

В 2017 году Роскомнадзор заподозрил в организации «ложных блокировк» активистов «Фонда борьбы с коррупцией» Александра Литреева и Владислава Здольникова – так написали «Ведомости» со ссылкой на свой источник в надзорном органе. В разговоре с «Фонтанкой» 2,5 года назад Литреев объяснил: он не мешает, а помогает Роскомнадзору. Компания Литреева Vee Security Россия во время блокировки телеграма предлагала прокси для обхода блокировок.



