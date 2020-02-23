Театр «Ла Скала» отменил спектакли из-за коронавируса. Соседи Ирана начали закрывать границы с ним

Итальянский оперный театр «Ла Скала» отменил все спектакли из-за эпидемии коронавируса COVID-2019. Об этом сообщает агентство АНСА 23 февраля. Решение действует с вечера воскресенья, 23 февраля. Кроме того, в Милане экстренно закрылась картинная галерея «Брера», из нее были выведены все посетители, сообщает издание.

La Scala is cancelling shows due to Coronavirus pic.twitter.com/x3Kq2JaSLg — Russian Market (@russian_market) February 23, 2020

Общее число случаев заражения коронавирусом в Италии превысило сотню. Власти страны ввели карантин в 12 городах провинций Ломбардия и Венето. В них отменяются футбольные матчи и занятия в школах, а модный дом Armani решил провести свой показ в закрытом режиме. Ранее президент Венето Лука Дзайя подписал указ, согласно которому до 1 марта в регионе отменяются все государственные и частные мероприятия, включая карнавал в Венеции. До его официального окончания оставалось два дня.

Серьёзная ситуация и в Иране: там выявлено 43 случая заражения коронавирусом, восемь человек скончались. Границы с ним, по данным СМИ, закрывают Турция, Пакистан, Афганистан. Грузия также приостановила передвижение физических лиц в Иран и обратно, иранским авиакомпаниям позволено перевезти граждан ИРИ домой, отмечает «Вестник Кавказа». Азербайджан границу пока не закрыл и передвижение граждан не ограничил, но ввёл строгие меры санитарного контроля. Армения прекратила работу консульского отдела посольства в Иране, гражданам республики рекомендовано не ездить в Иран.



