Пациентка сняла на видео, как медики в поликлинике выпивают и выбирают духи, пока дети томятся в очереди

Пациентка успела заснять на смартфон «внеплановое застолье» в центральной больнице Терского района Кабардино-Балкарии. Видео, выложенное в соцсетях, заметили 23 февраля местные СМИ и чиновники.

Как передают «Вести Ставрополья», инцидент произошёл в педиатрическом отделении больничной поликлиники. Родители с детьми ждали приёма в коридоре, и одна из матерей (у ребёнка, по её словам, была температура 39 градусов) заглянула в кабинет к врачу. Там медики в белых халатах обедали и пили шампанское. Бутылку они тут же спрятали под стол.

После разговора с ними женщина отправилась к заведующей. Та была занята выбором парфюмерии. «У нас температура 39 градусов. Мы зашли в каждый детский кабинет в этой поликлинике, и ни один доктор не работает, время 11 часов», – говорит мать. Медики были возмущены внезапным вторжением, так же, как и распространитель товара.





Ролик вызвал широкий общественный резонанс, о нём узнали в региональном министерстве здравоохранения.

«Произошедшее в Центральной районной больнице Терского района не останется без внимания. Сотрудники, позволившие себе распитие спиртных напитков в рабочее время, заведующая поликлиникой, допустившая нарушение дисциплины, будут наказаны в соответствии с трудовым законодательством», – цитирует заявление пресс-службы ведомства «Комсомольская правда Северного Кавказа».

В Петербурге два дня назад также разразился скандал вокруг отдыха медиков. «Фонтанка» опубликовала видео из городского бюро судебно-медицинских экспертиз, на котором работников моргов поздравляет профессиональная стриптизёрша. После публикации Комитет по здравоохранению Петербурга начал проверку.



