Петербуржцы застряли на Канарах. Вылететь домой не даёт песчаная буря

Отпускники из Петербурга уже второй день коротают в аэропорту острова Гран-Канария. В заложники их взяла непогода.

Как рассказал «Фонтанке» петербуржец Александр 23 февраля, накануне рейсы были отменены из-за песчаной бури. Однако сегодня некоторые самолёты успели улететь в промежутке между 6 и 12 часами утра. Но пассажиры авиакомпании Transavia так и остались в ожидании.

«Наш самолет вчера не долетел до нас, сел в Фаро. Сегодня за весь день к нам так и не вылетел. Ожидается вторая ночёвка в аэропорту. Воды не дают, еды не дают, в гостиницу не селят. Находимся здесь уже 22 часа», — пожаловался Александр.









Три аэропорта на испанских Канарах приостановили работу из-за песчаных бурь, сообщает в твиттере компания-оператор Aena 23 февраля. «Мы просим пассажиров не посещать аэропорты до тех пор, пока они не подтвердят статус своего рейса в авиакомпании», — говорится в заявлении.