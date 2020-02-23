«Отказ во въезде напоминал публичную порку здравого смысла». Писателя и журналиста из Петербурга не пустили на Украину

Украинские пограничники не пустили в страну 33-летнего журналиста и писателя Александра Мурашева. Об этом уроженец Петербурга, работающий в Москве, рассказал в Facebook.

Мурашев направлялся в школу предпринимательства и коммуникаций «Свободная» в Киев, где должен был выступить с лекцией. В аэропорт «Жуляны» он прибыл рейсом из Минска. «Это мой пятый визит в Украину. Но первый, когда отказ во въезде напоминал публичную порку здравого смысла. Вместе со мной отказали во въезде еще четырем лекторам. Жаль безмерно. До встречи в 2023, если не оспорю решение раньше», — написал он.

На сайте Госпогранслужбы Украины сообщается, что Мурашев «искал вдохновения в оккупированном Крыму, куда ездил незаконно». Это и стало причиной отказа во въезде. Россиянину запретили посещение Украины в ближайшие три года.

Петербуржец Александр Мурашев работал заместителем главного редактора в журнале «Сноб», написал книгу «Другая школа».







