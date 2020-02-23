Парку Сосновка хотят вернуть корейских идолов, активисты объявили сбор подписей

Активисты Выборгского района Санкт-Петербурга объявили сбор подписей за восстановление 15 деревянных идолов чансын в парке Сосновка, которые пали от рук вандалов в 2015 году. Об этом сообщается 23 февраля в паблике «Шувалово — Озерки | Выборгский район | СПб» «ВКонтакте».

Деревянные идолы чансын были подарком Республики Кореи к 300-летию Петербурга. Изготовил тотемы из карельской сосны мастер Ким Ван Хын. «Этот южнокорейский подарок стал символом для нашего замечательного парка Сосновка, излюбленным местом для жителей», – отмечают активисты. В 2015 году неизвестные спилили фигуры. Чиновники решили, что они не подлежат восстановлению.

Сбор подписей за восстановление идолов проходил с 15:00 до 16:00 на углу проспектов Светлановского и Тореза 23 февраля. По словам организаторов, обращение будет отправлено главе администрации Выборгского района Валерию Гарнецу, а также в южнокорейское консульство в Петербурге. Активисты надеются, что в сборе средств поучаствуют и сами петербуржцы.

Фото 2015 года Фото: Сергей Николаев / «Фонтанка.ру»



