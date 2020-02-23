Человек на мачте «Авроры». Горожане не угадали, зачем «неизвестный» проник на главный корабль ВМФ

Кадр из видео в vk.com/spb_today

Человека, взобравшегося на самую верхушку мачты крейсера «Аврора», заметили 23 февраля жители Петербурга. «Когда в преддверии праздничного салюта с утра решил занять лучшее место», – шутили в соцсетях. Однако, как выяснила «Фонтанка», причиной стала не подготовка к салюту, а другое яркое событие в жизни города – ночной шторм.

По данным «Фонтанки», сильнейший ветер, что минувшей ночью терзал Петербург, разорвал цепочку флагов расцвечивания, которые были вывешены на корабле в честь Дня защитника Отечества. Приглашённый альпинист устранил недоразумение – заменил флаги. «Аврора» продолжила службу в штатном режиме.





Минувшей ночью сильный ветер поднял волну в Финском заливе и нагнал воду в Неве. Дамбу закрывали, что позволило предотвратить третье наводнение с начала года. В Ленобласти вода с залива залила прибрежный лес, и петербургский сёрфер смог прокатиться по лесу на сапе.

В Петербурге ветер валил деревья и вертикальные конструкции, повреждены несколько машин. Накануне на Захарьевской улице порывом оторвало козырёк, отлетевший кусок задел прохожую.



