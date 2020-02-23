Под Петербургом «Тойота» влетела в «Фольксваген». Врачи спасают ребёнка

Ребёнок пострадал в аварии во Всеволожском районе 23 февраля. Маленькую девочку перевозили без автокресла.

Как сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти, около 14 часов на 5-м километре автодороги Петербург — Всеволожск 67-летний водитель, управляя Toyota Fortuner, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с Volkswagen Polo.

В результате аварии травмы получила трёхлетняя пассажирка «Поло». Девочка сидела на заднем кресле, пристёгнутая ремнём. Специальное удерживающее устройство не использовалось. Пострадавшую госпитализировали. Её состояние оценивается как тяжёлое.







