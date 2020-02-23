Ульянке добавят святости. На берегу реки Новой началось строительство храма Иоанна Русского

В Кировском районе Петербурга началось строительство храма Святого праведного Иоанна Русского. На строительный забор, появившийся в парке на берегу реки Новой, напротив дома 20 по улице Солдата Корзуна, обратили внимание жители МО «Ульянка».

Судя по комментариям жителей в группе округа «ВКонтакте», они предпочли бы увидеть на этом месте спортивную площадку или детский клуб, тем более что неподалеку, на улице Бурцева, уже есть храм Всех святых земли Санкт-Петербургской и Ладожской просиявших.

Ранее в ноябре 2019 года Госстройнадзор выдал разрешение на строительство храма Святого праведного Иоанна Русского в Ульянке и Дома причта с воскресной школой. Право построить капитальное здание на месте временной часовни получила православная организация Приход храма Святого праведного Иоанна Русского в Ульянке. Участок площадью 4,4 тыс. кв. м город выделил приходу в 2016 году с условием построить церковь в течение 10 лет.







