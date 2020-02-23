Путин на концерте рассказал о российском «оружии будущего»

В целях обеспечения безопасности в долгосрочной перспективе Россия продолжит внедрять современное оружие и технику. Об этом, как сообщает РИА «Новости», заявил президент Владимир Путин 23 февраля на концерте Минобороны ко Дню защитника Отечества.

Будет вестись дальнейшая модернизация армии и флота, укрепление потенциала стратегических сил. Лазерные и гиперзвуковые комплексы, а также высокоточные системы будут поставляться во все рода войск.

«При этом по ряду перспективных образцов, а это фактически «оружие будущего», мы уже перешли от этапа испытаний к постановке их на боевое дежурство в режим постоянной готовности», — сказал глава государства.

Многие виды российского оружия, по его словам, не имеют аналогов в мире.







