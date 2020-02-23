КЗС показывает, как море пыталось взять дамбу штормом

Дирекция комплекса защитных сооружений Санкт-Петербурга 23 февраля в своём Instagram поделилась видеоотчётом вчерашнего натиска стихии. На роликах – бушующие волны Финского залива и флаг, мечущийся под порывами ветра.

В ночь с 22 на 23 февраля, как уже сообщалось, дамба предотвратила третье наводнение с начала года. Затворы открыли в воскресенье утром.

Вода поднималась и в Неве – до 146 сантиметров, фоторепортаж петербуржца Александра Спиридонова с невских берегов публикует сообщество «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте».







