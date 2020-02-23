Укладка газопровода «Северный поток» в Ленобласти отправляет в кювет автомобили

47news

Работы по укладке труб газопровода «Северный поток – 2» стали причиной разрушения дороги Толмачёво – Нарва неподалеку от деревни Курск в Волосовском районе Ленобласти, сообщает 23 февраля издание 47 news.

На ролике, опубликованном порталом, видно, что пострадала сама дорога и разворочены обочины. На видео попала и машина скорой помощи, аккуратно преодолевающая колдобины.





Также издание публикует фото улетевшего в кювет автомобиля. Проект организации работ должен предусматривать защитные и сигнальные ограждения, освещение в тёмное время суток. Но по факту в качестве ограждений видны только разбросанные покрышки.

На место проведения работ уже выехала бригада Волосовского ДРСУ и сотрудники районного отдела ГИБДД. «Работы надо останавливать», – сообщили в «Ленавтодоре».

В ноябре 2018 года 47news рассказывал, что для прокладки «Северного потока – 2» в восьми районах Ленобласти потребовалось расчистить 500 километров леса. Из-за этого возникла напряжённость между «Газпромом» и правительством 47-го региона. Общая протяженность газопровода из России в Германию через Балтийское море составит 1200 километров (2400 км по двум ниткам). Ежегодно по нему планируют проводить до 55 млрд кубометров газа. К концу 2019 года газопровод был готов на 93,5%.



