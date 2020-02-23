На арест главного инженера ГУПа в Петербурге повлияли тракторист и устранение сына из прокуратуры

Подробности истории ареста главного инженера ГУП «Прогресс» Юрия Бурова, подозреваемого в корыстном списании долгов по коммуналке, выяснила «Фонтанка». Наше издание узнало о цепочке между коммерсантом и госслужащим. Вряд ли такое могло произойти, когда Буров-младший был помощником прокурора.

По информации «Фонтанки», фактически сюжет с опалой Юрия Бурова начался с увольнения его сына Валерия из прокуратуры Выборгского района, где до начала 2018 года и смены руководства он был помощником прокурора.

Когда же недавно в районную прокуратуру обратился предприниматель с жалобой на поборы со стороны Бурова-старшего, то его заявление было расписано сотрудникам экономической полиции. Коммерсант не понял, отчего он должен неофициально платить в карман главного инженера ГУП «Прогресс» Юрия Бурова вместо того, чтобы легализовать платежи за электричество.

В результате дискуссий 21 февраля к бизнесмену приехал подчиненный главного инженера. Его профессия – тракторист, но, по версии следствия и согласно его последующим показаниям, Буров его послал забрать 120 тысяч рублей. Он и забрал. После чего сел в служебную автомашину ГУПа, где его ждал водитель. Оперативники отдела экономической безопасности Выборгского района помешали им уехать, посоветовали посмотреть на руки, на которых остались следы от купюр, обработанных специальным порошком, и предложили отправиться к Бурову уже вместе. Так что в результате тракторист занес 120 тысяч Бурову, но уже подконтрольно.





Чуть позже в постановлении о возбуждении уголовного дела по взятке следователь напечатал: «<…> За вознаграждение Буров обещал списать долги по коммунальным платежам без их фактического погашения. <…> Речь шла о коммерческом помещении в доме на Удельном проспекте».



