Во время чумы. Коронавирус добрался до Венеции, там хотят досрочно прекратить карнавал

Власти итальянского региона Венето готовы досрочно закрыть Венецианский карнавал. Об этом заявил журналистам президент области Лука Дзайя 23 февраля, передаёт Adnkronos.

По его словам, число случаев заражения в области достигло 25. В субботу вечером их насчитывалось 17. Два первых случая заражения коронавирусом были зарегистрированы в самой Венеции.

Italy Stops Venice's Famed Carnival Events Over Virus Fears https://t.co/EDXt7qa5br — Singapore Italian Association Limited (@italiasingapore) February 23, 2020

В связи с этим меры будут «суровее», чем закрытие карнавала, подчеркнул Лука Дзайя. «Мы должны принять решительные меры, вы потом увидите распоряжение, которое мы предлагаем министру здравоохранения Сперанце», – заявил глава Венето.





So sorry that the Venice carnival would be stopped for the #CoronaVirusitaly https://t.co/Fw4knJjfnV — Claudia Viggiani (@claviggi) February 23, 2020

Венецианский карнавал начался 8 февраля. По традиции, он должен закончиться в «Жирный вторник», который в этом году выпадает на 25 февраля.

Общее число случаев заражения коронавирусом в Италии превысило сотню. Страна ввела карантин в 12 городах провинций Ломбардия и Венето. В них отменяются футбольные матчи и занятия в школах, а модный дом Armani решил провести свой показ в закрытом режиме.