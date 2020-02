Во время чумы. Коронавирус добрался до Венеции, там хотят досрочно прекратить карнавал

Власти итальянского региона Венето готовы досрочно закрыть Венецианский карнавал. Об этом заявил журналистам президент области Лука Дзайя 23 февраля, передаёт Adnkronos.

По его словам, число случаев заражения в области достигло 25. В субботу вечером их насчитывалось 17. Два первых случая заражения коронавирусом были зарегистрированы в самой Венеции.

В связи с этим меры будут «суровее», чем закрытие карнавала, подчеркнул Лука Дзайя. «Мы должны принять решительные меры, вы потом увидите распоряжение, которое мы предлагаем министру здравоохранения Сперанце», – заявил глава Венето.

