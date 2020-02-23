Подальше от китайцев, поближе к чиновникам. «Лэнд» закрывается у «Прибалтийской», а откроется в «Невской ратуше»

Петербургский ретейлер «Лэнд» закрывает магазин на Морской набережной, 9. Как пояснили «Фонтанке» в самом супермаркете, понедельник, 25 февраля, станет его последним днем.

Причиной стало решение руководства сменить место торговой точки, рассказала администратор. Пока сотрудников переводят в супермаркет на Комендантском проспекте. «Когда договорятся о помещении на Васильевском, мы вернемся на Васильевский», – сказала она.

При этом закрытие торговой точки не связано с отсутствием потока китайских туристов из гостиницы «Прибалтийская», уверяют в «Лэнде». «К нам не ходили около полутора лет, так как напротив нас открылся магазин «Июль», ориентированный на туристов. Мы работали с постоянными покупателями, которые живут на Васильевском», – сказала администратор. Ранее «Фонтанка» рассказывала, что из-за запрета на въезд гостей из Поднебесной из-за эпидемии коронавируса в Петербурге начали закрываться сувенирные магазины и рестораны, рассчитанные на их обслуживание.

Магазин «Лэнд» на Морской набережной открылся в 2013 году. Ранее сеть «Лэнд» анонсировала запуск двух торговых точек — на Фурштатской улице и Комендантском проспекте на месте закрывшихся Spar, а также еще один супермаркет в бизнес-центре «Невская ратуша». Сообщалось, что собственники компании вели переговоры о продаже бизнеса агрохолдингу «Мираторг», но прийти к соглашению так и не удалось.







