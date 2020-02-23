Воздушно-космические силы 12 лет следят за сумкой, которую женщина потеряла в космосе

Сотрудники Главного центра разведки космической обстановки в составе Воздушно-космических сил России продолжают следить за сумкой, которую 12 лет назад потеряла в космосе американский астронавт Хайдемари Стефанишен-Пайпер. Об этом 23 февраля рассказывает «Газета.Ru» со ссылкой на «Звезду».

В ноябре 2008 года Стефанишен-Пайпер и её напарник Стив Боуэн выходили в открытый космос. Когда женщина чистила инструменты от смазки, просочившейся из специального оборудования, сумка «уплыла».

Вообще, по словам специалистов центра, все объекты космического мусора состоят на учёте, отслеживаются перемещения каждого из них.







