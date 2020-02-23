«Как будто за хлебом зашёл». На Восстания мужчина под камерой разбил витрину и спокойно вынес iPhone

Визитер не пожелал расплачиваться в салоне сотовой связи в центре Петербурга. Мужчина одним ударом разбил витрину и вынес нужное.

Видео из салона сотовой связи на Восстания, 55, опубликовано 23 февраля в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте». На ролике запечатлён мужчина в кепке, который при продавщице разбивает витрину и забирает одну из выставленных коробок «яблочного бренда». При этом налётчик не теряет самообладания и действует спокойно. «Как будто за хлебом зашёл», — комментируют пользователи.

«В результате противоправной деятельности злоумышленник похитил предмет, находящийся на витрине, – возможно, это был выставочный образец смартфона. В настоящее время устанавливается ущерб похищенного. Сотрудниками полиции приняты меры к розыску и задержанию злоумышленника», – сообщили в ГУ МВД по городу и Ленобласти.







