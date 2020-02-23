Из-за коронавируса в Италии отменяют футбол, закрывают школы, Armani не пустит зрителей на показы моды
Число случаев заболевания вирусом Covid-19 на территории Италии превысило 100. Об этом 23 февраля заявил президент региона Ломбардия Аттилио Фонтана.
«К сожалению, в Ломбардии у нас 89 зараженных», – сказал он в эфире телеканала SkyTg24, добавив, что, «вероятно, число зараженных в Италии превысило 100». Вчера сообщалось, что число заболевших в стране достигло 79, два гражданина скончались.
JUST IN: #Coronavirus situation in Rome, Italy (developing story). pic.twitter.com/FqjzEIWNXF— Max Howroute?? (@howroute) February 23, 2020
В Японии тем временем, по данным СМИ, умер третий пассажир круизного лайнера Diamond Princess
Италия уже ввела исключительные меры, чтобы взять под контроль вспышку Covid-19. По данным BBC, карантин вводится в 12 городах провинций Ломбардия и Венето. В них примерно 50 тысяч местных жителей вынуждены остаться дома. В школах отменены занятия, перенесены все спортивные мероприятия, в том числе матчи итальянской Серии А.
#coronavirusitalla #China #coronawirus— Infos minutes??? (@InfosMinuts) February 23, 2020
Rues vides et ville boucl? en #Italy
la peur grandit au fur et ? mesure que le #Coronavirus se propage .#COVID19italia pic.twitter.com/3LdhuBnJ0t
Из-за эпидемии модный дом Armani решил провести свой показ в закрытом режиме. В официально заявлении компания говорит о нежелании подвергать зрителей риску. Дефиле будут демонстрировать в прямом эфире на сайте модного дома. Впрочем, другие показы пока проходят в обычном режиме, отмечают в Палате моды.
#COVID19italia #coronarvirusitalia #coronavirus #italy #Milano Day1 – Whuan – Milano pic.twitter.com/QRy2dtQghF— Francesco Guidi (@FrancescoGuidi4) February 23, 2020
Власти Венеции, административного центра области Венето, где расположен второй локальный очаг заражения, пока не отменили мероприятия традиционного карнавала. Однако не исключено, что гулянья, которые завершатся 25 февраля, в «жирный вторник», будут ограничены.
Справка:
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни – это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название – COVID-19. В Китае зарегистрировано более 2,3 тысячи случаев смерти от коронавируса. Число заболевших пневмонией, вызываемой коронавирусом Covid-19, с декабря прошлого года превысило 76 тысяч человек.
Лайнер Diamond Princess попал на карантин 5 февраля после того, как у пассажира из Гонконга обнаружили коронавирус. Всего на борту находились около 3,7 тысяч человек. За две недели заболеванием выявили у более 600 пассажиров, в том числе у трёх россиян.