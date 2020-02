Из-за коронавируса в Италии отменяют футбол, закрывают школы, Armani не пустит зрителей на показы моды

Число случаев заболевания вирусом Covid-19 на территории Италии превысило 100. Об этом 23 февраля заявил президент региона Ломбардия Аттилио Фонтана.

«К сожалению, в Ломбардии у нас 89 зараженных», – сказал он в эфире телеканала SkyTg24, добавив, что, «вероятно, число зараженных в Италии превысило 100». Вчера сообщалось, что число заболевших в стране достигло 79, два гражданина скончались.

