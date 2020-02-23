Из-за коронавируса в Италии отменяют футбол, закрывают школы, Armani не пустит зрителей на показы моды

Число случаев заболевания вирусом Covid-19 на территории Италии превысило 100. Об этом 23 февраля заявил президент региона Ломбардия Аттилио Фонтана.

«К сожалению, в Ломбардии у нас 89 зараженных», – сказал он в эфире телеканала SkyTg24, добавив, что, «вероятно, число зараженных в Италии превысило 100». Вчера сообщалось, что число заболевших в стране достигло 79, два гражданина скончались.

В Японии тем временем, по данным СМИ, умер третий пассажир круизного лайнера Diamond Princess





Италия уже ввела исключительные меры, чтобы взять под контроль вспышку Covid-19. По данным BBC, карантин вводится в 12 городах провинций Ломбардия и Венето. В них примерно 50 тысяч местных жителей вынуждены остаться дома. В школах отменены занятия, перенесены все спортивные мероприятия, в том числе матчи итальянской Серии А.

Из-за эпидемии модный дом Armani решил провести свой показ в закрытом режиме. В официально заявлении компания говорит о нежелании подвергать зрителей риску. Дефиле будут демонстрировать в прямом эфире на сайте модного дома. Впрочем, другие показы пока проходят в обычном режиме, отмечают в Палате моды.

Власти Венеции, административного центра области Венето, где расположен второй локальный очаг заражения, пока не отменили мероприятия традиционного карнавала. Однако не исключено, что гулянья, которые завершатся 25 февраля, в «жирный вторник», будут ограничены.