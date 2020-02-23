Прибарахлились на миллион. Под Петербургом дочку богатых родителей оставили без Gucci и Louis Vuitton

Сумочки мировых фешн-брендов унесли из коттеджа во Всеволожском районе Петербурга. Молодая модница оценила пропажу в миллион.

Как пишет 47news 23 февраля, накануне ночью в полицию обратилась 34-летняя безработная жительница коттеджного посёлка «Красная горка» у деревни Старая Пустошь. В её дом проник незнакомец, взломав стеклопакет на кухне.

Из жилища пропали женские сокровища: сумочки от «Гучи», «Луи Виттон», «Карл Лагерфельд», «Лакост», а также кроссовки «Луи Виттон» и очки «Гуччи». В брендовые сумки преступник кинул пару золотых колец с камнями, инвестиционные монеты с Георгием Победоносцем номиналом 50 рублей, кошелёк от «Армани» и золотой крестик с цепочкой.

Потерю девушка оценила более чем в миллион рублей. Полицейские поинтересовались у неё о происхождении модного гардероба. Оказалось, что это подарки родителей. Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области, возбуждено уголовное дело по статье о краже в особо крупном размере.







