Февральским утром петербуржцы вышли на покос

Не подходящую ко времени года картину наблюдали очевидцы в Петродворцовом районе Петербурга. Аномально тёплой зимой горожане вышли на покос.

Видео из Петергофа в социальной сети опубликовали 23 февраля. Действие ролика происходит у Ропшинского шоссе. На кадрах запечатлены люди с газонокосилками, ровняющие траву вдоль теплотрассы.

Сегодня температура воздуха в Петербурге снова стремится к рекорду. Из-за тёплой зимы зелень на газонах не исчезла, горожане регулярно делятся фотографиями распускающихся цветов.



