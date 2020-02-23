Логинов снялся с масс-старта на ЧМ. Он не спал до 3 ночи из-за нового визита полиции

Российский биатлонист Александр Логинов не примет участия в масс-старте в заключительный день чемпионата мира по биатлону в итальянском Антхольце, сообщает 23 февраля ТАСС со ссылкой на тренерский штаб сборной России. «Последние события вынудили Александра отказаться от гонки», – сказал собеседник агентства. По словам личного тренера спортсмена Александра Касперовича, спортсмен выступит на этапе Кубка мира в чешском Нове-Место.

В субботу итальянская полиция после обращения Международного союза биатлонистов (IBU) провела обыски в отеле сборной России. Отдельно осмотрели номер, в котором проживают Логинов и другой российский биатлонист – Евгений Гараничев, изъяли для дополнительных проверок ноутбук и телефон Логинова. В ночь на воскресенье полицейские снова приехали к спортсмену, чтобы он подписал протокол проведённого накануне обыска.

Александр Логинов не примет участия в масс-старте на чемпионате мира в Антхольце. В связи с недавними обстоятельствами спортсмен находится не в оптимальном психологическом состоянии.



? Денис Костюченко pic.twitter.com/iRMV3QVF0W — Биатлон России (@russianbiathlon) February 23, 2020

«Вчера он был сильно расстроен и не собирался бежать масс-старт. К тому же он был вынужден не спать до часа ночи, поскольку ему привезли на подпись протокол. Он освободился только в три часа ночи», – сказал Драчев.





Вечером 22 февраля, после окончания эстафеты на чемпионате мира в Антхольце, напомним, Логинов заявил, что задумывается об уходе из спорта из-за постоянных нападок.

«Все это нагорело. Надоело бороться. Сейчас сложно с ним разговаривать, он весь замкнулся. Нужно дать ему время. Но если такой спортсмен закончит карьеру, будет очень жаль», – сказал его тренер Касперович «Спорт-Экспрессу».

Сейчас главное, по словам Касперовича, – психологическое восстановление. «Функционально он хорошо готов. На данный момент он больше всего хочет встретиться с семьей», – цитирует тренера ТАСС.