Аномальная зима подарила нескончаемый серфсезон. Посмотрите, как петербуржец катается по затопленному лесу

Петербуржец Денис Зинчук прокатился на сапе по затопленному лесу в Ленинградской области. Видео с маршрутом горожанин опубликовал в социальных сетях 23 февраля.

«Жаль, что размер волн был маловат, но мне пару часов погрести и размяться было в самый раз», — написал он.

Денис Зинчук – руководитель Ленинградской областной федерации сёрфинга и партнёр «Фонтанки» по фестивалю «Фонтанка-SUP». Нашему изданию он рассказал, что видео сделано сегодня утром в районе Большого Бора, лес там залило после ночного шторма. В этом году самый длинный сезон, SUP-сёрферы продолжают кататься всю зиму на водоёмах, свободных ото льда. Например, недавно Денис Зинчук катался по Сайменскому каналу.

Тёплая зима продлила серфсезон в Петербурге, а некоторых горожан заставила февральским утром выйти на покос.



