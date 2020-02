«Мое банкротство – бред полнейший». Признания миллиардера обманутому им дольщику

В стране десятки тысяч обманутых дольщиков. Одним из них угораздило стать корреспонденту Фонтанки. В борьбе за свою квартиру ему, хочешь - не хочешь пришлось провести журналистское расследование. Пришлось влезть с головой в сферу долевого строительства. Где на обманутых дольщиках зарабатывают все, кому не лень. Пришлось выслушать откровения миллиардера Николая Пасяды и взять обещание с губернатора Александра Дрозденко.

Николай Пасяда / фото с официального сайта сайт СПбГАСУ

Несбыточный "Мир"

В 2016 году сначала вице-премьер Игорь Шувалов, а затем и президент Владимир Путин призвали россиян срочно покупать квартиры. Поскольку для этого, дескать, настал самый благоприятный момент – достигнут идеальный баланс между ставками по ипотеке и ценами на жилье. Я был одним из тех, кто поверил властям и откликнулся на призыв. Мы жили втроем в «двушке» с женой и повзрослевшим сыном, которому пора было начинать строить самостоятельную жизнь. Подсчитал: заработанных за несколько лет денег хватало на покупку в ипотеку довольно большой студии в Новом Девяткино. Компания «Главстройкомплекс» предлагала ее почти за 1 миллион 600 тысяч рублей. С отделкой! Это было выгоднее, чем у других фирм-застройщиков в том же районе. Я навел справки о «Главстройкомплексе». Оказалось, во главе фирмы стоит уважаемый человек – бывший вице-губернатор Ленинградской области Николай Пасяда (165-е место в рейтинге миллиардеров Петербурга за 2015 год). В этой должности с 2005-го по 2012-й он курировал в регионе строительство. И риелторы, и знакомые в правительстве Ленобласти, и знакомые областные журналисты в один голос сказали, что застройщик надежный, со связями. Я без страха взял ипотеку и вложился в строительство. По призыву властей отнес деньги бывшему представителю власти. Не подозревая, что делаю, возможно, самую большую ошибку в жизни.

Сдать 24-этажный дом «Мир» Николай Пасяда обещал к середине 2018 года. Дом должен был стать первым в жилом комплексе «Галактика», который состоял бы из 13 корпусов с такими же «космическими» названиями («Восток», «Протон, «Спутник», «Буран»…). На картинках ЖК выглядел очень симпатично. 20 минут пешком до метро «Девяткино», рядом живописный пруд, магазины.





Я купил квартиру на стадии котлована. Осенью 2016-го начали расти этажи. Надо было видеть радость дольщиков. Была создана группа в соцсети, где будущие жильцы знакомились, обменивались комментариями, делились планами на будущее и радовались тому, как «растет наш домик». Были приветливы и общительны, не подозревая, что через каких-нибудь пару лет научатся ненавидеть друг друга.

В марте 2017-го домик расти перестал. Застыл на 13-м этаже. Дольщики стали звонить в офис фирмы. Но получали разноречивые ответы. Чаще всего: «Ведем работы по подготовке сетей». Успокаивало, что назывались конкретные сроки возобновления стройки. Но ненадолго, потому что по прошествии сроков ничего не менялось. Дольщики целыми днями всматривались в веб-камеры, стараясь разглядеть «подготовку сетей», снова звонили в офис. Тогда веб-камеры отключили.

...Один знакомый коллектор рассказывал, что есть категория должников, которая ведет себя именно так. Обманывают с конкретикой. Позвонишь ему, он тут же пообещает: «Я уже иду возвращать долг. Вот уже открываю дверь вашего офиса». И пропадает. На следующий день скажет: «Я пришел в офис, а там была очередь». На третий день придумает новую басню. А на четвертый день должник вообще перестает снимать трубку.

Но одно дело, когда так себя ведет какой-нибудь неблагополучный гражданин, одолживший денег у микрофинансовой конторы возле метро. И совсем другое, когда так поступают сотрудники фирмы, шикарный офис которой с бесплатным кофе для клиентов размещается не где-нибудь, а на Невском проспекте. И ладно бы только сотрудники. Как скоро выяснится – это стиль самого Николая Ивановича Пасяды – Почетного строителя РФ, доктора экономических наук, многолетнего депутата Законодательного собрания Ленобласти, возглавлявшего комиссию по ЖКХ, ТЭК и строительству, бывшего вице-губернатора.

…Летом стройка вдруг возобновилась. На пару месяцев. Доросла до 16-го этажа и опять встала. Это было похоже на последнюю судорогу умирающего. Квартиры в доме к тому моменту купили уже порядка 300 человек. И вот тут наконец Николай Пасяда решил собрать дольщиков в своем офисе, чтобы с ними объясниться. Был спокоен, убедителен, откровенен…

Он погрузил дольщиков в пучину своих проблем, главная из которых – власть Ленинградской области. Вернее, новая власть, пришедшая в 2012 году на смену команде, в которую входил Пасяда.

Разоблачения Пасяды: «Вы все здесь импотенты!»





Пасяда не стал скрывать от дольщиков подковерную суть событий: власть заинтересована не в решении проблемных вопросов, а в том, чтобы "отжать" земельный участок «Галактики». Технологию "отжима" он обрисовал так:

- Уже после согласования проекта и техусловий строительства («Галактики». – В. Ч.) администрация выдвинула новые требования – строительство школы (за 1,5 миллиарда рублей) и дорог, хотя изначально в аукционной документации был только детсад. Теперь разрешение на строительство следующих домов "Галактики" дадут только после возведения школы. Но главная проблема – очистные канализационные сооружения. Власти Ленобласти планировали закончить их в 2017 году. Исходя из этого, мы наметили производственную программу и срок сдачи дома "Мир" – середина 2018-го. Но, по последней информации, власти установили новый срок ввода очистных – 2023 год! А без очистных сооружений ни одного дома ввести не разрешат. Что мне делать в такой ситуации? На совещании я в лицо вице-губернатору сказал: "Вы все здесь импотенты. Не можете решить мелкий вопрос. Что вы тогда вообще можете построить в области?"

Пасяда сообщил нам, что будет строить локальные очистные сооружения, а для решения проблемы нехватки оборотных средств возьмет кредит в банке: «Вопрос уже фактически решен. В середине октября мы кредит точно получим. А строительство дома, возможно, даже раньше возобновится». Еще Пасяда извинился за хамство и противоречивые ответы менеджеров на звонки людей. Но тем не менее объявил, что вынужден передвинуть срок сдачи дома на полгода – с середины на конец 2018-го. «Извините за то, что мы вас подвели. Это у нас первый раз. С 1992 года задержек ни разу не было. Это временные трудности. В конце следующего года сможете получить ключи. Это точно. Можете мои слова записать».

А закончил Николай Пасяда, фигурант списка ТОП-200 петербургских миллиардеров, почти пролетарским лозунгом: «За нами люди и за нами правда!»

Меня, как журналиста, больше всего заинтересовали его слова об отжиме властями земли у компаний-застройщиков. Тем более что для СМИ Николай Иванович оставался закрытой фигурой – комментариев и интервью не давал.

Ничего из выше обещанного он не исполнил. Но зато мне вдруг улыбнулась удача. Одна из дольщиц-активисток, юрист по профессии, узнав, что я журналист, как-то удивительно быстро свела меня с Пасядой.

В нашем разговоре он объяснил, что участок земли под «Галактику» «очень вкусный», потому что «вся документация уже сделана. Не надо тратить 2 – 3 года на проект планировки, согласования, сбор техусловий со всех монополистов. Все уже есть – проектируй и строй. Забрал земельный участок, быстро провел там какой-то конкурс, отдал девелоперу». Этим девелопером Пасяда объявил Андрея Березина (94-е место в рейтинге миллиардеров Петербурга за 2015 года), владельца холдинга «Евроинвест».

Вторым крупным латифундистом региона Пасяда назвал Сергея Петрова, главу инвестиционно-девелоперской компании SVP Group, заместителя председателя комитета Госдумы по земельным отношениям и строительству (65-е место в списке миллиардеров Петербурга за 2015 год).

«Петров очень много земель скупил. Он мне сам говорил – 2 тысячи гектаров в Ленобласти и столько же в Петербурге. Вот это Кудрово, где сейчас большая стройка идет, он купил по дешевке, а потом продал задорого точно так же по домику, по кварталу». Именно ставленником Петрова, по словам Пасяды, является новый вице-губернатор Ленобласти по строительству Михаил Москвин, который и вставляет палки в колеса его бизнесу. Николай Иванович поведал, что когда-то именно он назначил «безработного» Москвина гендиректором "Всеволожских областных тепловых систем". А теперь тот сидит в его бывшем вице-губернаторском кабинете, пользуется мебелью, закупленной еще «Главстройкомплексом», и личным туалетом, появившимся благодаря Пасяде: «Личные туалеты были только у губернатора и первого зама. А я сделал себе, потому что там возможность была – внизу столовая, просто стояк увеличил и воду провел. Туалет этот тоже Москвину достался».

В общем Пасяда дал понять, что со стороны Москвина имеет место быть черная неблагодарность.

Михаил Москвин

Еще бывший вице-губернатор возмущался, что «все законодательство у нас написано чиновниками под чиновников. Чтобы им несли взятки». И озвучил главную причину высоких цен на жилье: "Раньше я сдавал дом, была одна бумажка – расписались подрядчики, заказчики, монополисты – и дом введен. Теперь даже под какую-нибудь трансформаторную подстанцию надо сделать несколько проектов и получить несколько разрешений. На годы растягивается, а это все работа и деньги. Потому мы такую себестоимость жилья и получаем. Оно могло бы быть в два раза дешевле, если бы не эти административные барьеры… Я, когда уходил на работу в правительство в 2005 году, у меня в компании было 45 человек. Когда вернулся, стало 250. Хотя строить больше не стали. Потому что бумажками этими нужно заниматься».

Трудная жизнь семьи миллиардера

Пасяда рубил правду-матку. Но кое-что в этой «картине мира» вызывало вопросы. Незадолго до нашей беседы на сайте 47news появилась информация о его наручных часах за 13,5 миллиона рублей (журналист сфотографировала их на Пасяде на каком-то мероприятии, а потом узнала цену).

– 3,5 миллиона рублей на самом деле эти часы стоили, мне их подарили в 2012 году на мое 50-летие, люди скидывались, все, кто хотел прийти на день рождения. И еще комнатные часы подарили за 600 тысяч, – разоблачил Николай Иванович инсинуации.

Опроверг и циркулировавшие уже тогда в СМИ слухи о своем желании обанкротить компанию:

– Это бред полнейший. Если я обанкрочу компанию или запущу процедуру банкротства, то мне, не помню уже по какому закону, уголовная ответственность и тюрьма 6 лет. Я идиот, что ли? Мне это нужно?

Как покажет ближайшее будущее, Пасяда не идиот. Процедуру банкротства, которая начнется уже через 10 месяцев, запустит, естественно, не сам Николай Иванович, а банк «Уралсиб» его хорошего знакомого Владимира Когана.

Пасяде пришлось ответить и на вопрос о выводе активов за границу и возможном отъезде туда, в связи с опять-таки появившимися на этот счет инсинуациями в СМИ:

– У меня семья здесь – куда я сбегу? Мне эту историю надо красиво закончить. Достроить дома. Пишут, что я деньги выводил, но где договор перевода? Сейчас финмонторинг может это легко запросить. Если я переводил, то официально – у меня сын за границей учится. Я заключал договор со Сбербанком, переводил деньги на обучение. Но свои деньги, а не кампании. Криминал не делал.

Стоп!

– У вас сын за границей? А чего не в России? – поинтересовался я.

– Сложная ситуация. Он в 4-м классе был, после Нового года говорит: «Не пойду в школу». Почему? Не говорит. Открываю его телефон, читаю: «Ученики все тупые, неинтересные, учителя преподают плохо, на уроках скучно». И все такое критическое. А он был полный отличник, авторитетом обладал. На уроке физкультуры другой мальчик, его тезка, девчонку дернул за косичку, учительница перепутала. Сына вызвали к директору. Он обиделся: «Я не буду в школу ходить». Возил его к психологам и в церковь полгода. Ремня даже дал, все равно не помогло. А я в правительстве работал, некогда было заниматься. Он по гороскопу Весы. Мне сказали, это противоречивый знак, с ним никогда силой не решишь вопрос – надо садиться договариваться. Сели поговорили, я спросил: «За границу поедешь учиться?»

Вот, оказывается, почему дети наших миллиардеров едут учиться на чужбину – из-за проблем в школах на Родине. Вероятно, и у двух дочерей Николая Пасяды было в России тяжелое детство. Через месяц после нашего с ним интервью все там же на 47news написали, что его «младший сын постигает азы Perkiomen School, что во Флориде США, а до того пять лет жил и учился в Clifton College, что в британском в городе Бристоль. Старшая из дочерей живёт в том же Бристоле, училась в SAE Institute UK. Младшая дочь тоже поступила в Clifton College, потом продолжила обучение в The London School of Economics and Political Science, магистратуру закончила уже в Duke University, что в Северной Каролине, США». В той же заметке были фото из соцсетей дочерей Пасяды, рассказывающие о том, как красиво и радостно протекает их жизнь за границей.

Старший сын Иван как-то выпал из этого списка обучавшихся в английских и американских учебных заведениях. Известно, что он закончил петербургский Финэк и, кажется, стал большим специалистом по логистике в жилищном строительстве. Писал научные работы. Например, о логистическом подходе к интеграции финансовых потоков на рынке недвижимости. А в апреле 2018 года защитил в родном вузе кандидатскую диссертацию «Интегрированная логистика проектов комплексного жилищного строительства и освоения территорий». Вероятно, молодой человек многому научился у отца. Правда, к тому времени с «освоением территорий» у Николая Пасяды уже начались проблемы. Зато с «интеграцией финансовых потоков» по-прежнему все было в порядке.

«Мы слышали, у вас проблемы»

А теперь подробнее о территориях. Во время беседы с Николаем Пасядой неожиданно всплыл любопытный факт, который, возможно, проясняет бизнес-крах его строительной империи. Возможно, вовсе не происки властей с их девелоперами стали причиной тому.

Николай Иванович рассказал, что купил в Романовке рядом с Всеволожском участок земли сельхозназначения в 51 гектар. «Он полтора миллиарда стоит, а я купил за 119 миллионов рублей – компания одна быстро продавала. И еще один участок в 45 гектаров через дорогу. Думал, перспективные».

Другими словами, Пасяда делал ровно то же самое, что и упомянутые им "латифундисты". Скупал дешевые сельхозземли, чтобы потом, переведя их в земли поселения, превратить в дорогие. А еще купил в кредит домостроительный комбинат ДСК-5. Но случилось несчастье. В соответствии с президентским указом в Ленобласти был введен мораторий на подобные переводы земли. К тому моменту Пасяда, по его словам, уже оплатил 70 процентов стоимости участков. «400 миллионов мы оплатили, 200 они хотели с нас получить. Я сказал им: «Все! Ваша земля стоит ноль, я вам платить не буду. Начали судиться». Пасяда хотел быстро продать купленную землю и ДСК-5. Но не получилось. Николай Иванович искал способы выкрутиться. И между прочим, активная кампания продаж в ЖК «Галактика» с его дешевыми квартирами приходится примерно на это же трудное время.

А тут вдобавок еще на стремительно беднеющего миллиардера вышли аферисты и безжалостно его развели. По словам Пасяды, привел их его знакомый. И произнес фразу почти как в фильме «Брат-2»: «Мы слышали, у вас проблемы. Есть люди, которые могут помочь вам продать ДСК и земельный участок». Эти люди сообщили Пасяде, что сотрудничают с силовыми структурами и могут решить любой вопрос. В отличие от банкира Белкина из «Брата-2» Пасяда не ответил: «Все свои проблемы я решаю сам». Наоборот, он «решальщикам» обрадовался: «Я сказал: раз вы решаете все вопросы, решите мне судебный вопрос. Те уведомили: за вход в наше общество надо дать вперед 15 миллионов рублей. Я взял под проценты деньги в долг. Отдал по частям три раза по 5 миллионов. Полгода они тянули – ничего не решалось. А потом оказалось, что они договорились на условиях той стороны – чтобы мы заплатили еще 6 миллионов и заключили мировое соглашение. Я сказал: «Пошли вы на фиг, ни копейки больше не заплачу!» В итоге суд вынес решение половинчатое, но в целом больше в нашу пользу, чтоб часть долга мы отдали земельным участком».

Но «решальщики», как коршуны, продолжали виться вокруг слабеющей жертвы. «Посредник пугал меня какими-то делами уголовными. Я послал его, сказал, что ничего противозаконного не делал. Потом в апреле месяце вывезли рабочих-узбеков с моей стройки. Утром в 7 утра выхожу из душа – звонки, эсэмэски. Посредник пишет: «У вас на стройке проблема. Готовы ее решить». Пасяда пригласил «решальщика» к себе в офис. Тот пришел и озвучил сумму в 8 миллионов рублей. Но Пасяда проявил твердость: «Я послал его с матом».

Потом началась волна полицейских запросов: "В связи с расследованием уголовного дела просим предоставить такие-то документы..." Среди них Николай Иванович перечислил ряд бумаг, касающихся отношений "Главстройкомплекса" с банками "Санкт-Петербург" и БФА. Заметим, оба этих банка аккредитовали строительство дома "Мир" и выдавали покупателям квартир в нем ипотеку. И еще оба они связаны с именем банкира Владимира Когана. Одновременно, по словам Пасяды, с ним снова вышли на контакт "решальщики" и потребовали за прекращение уголовного дела 70 миллионов рублей.

– 70 миллионов, которые у меня запросили эти подонки, – это же значит, что я в среднем 35 дольщиков должен оставить без квартир! – возмутился Николай Пасяда. Золотые слова. Похвальная принципиальность. Однако через год, когда будет объявлено о банкротстве компании "Главстройкомплекс ЛО" и конкурсный управляющий Даниил Федичев начнет изучать ее внутреннюю документацию, выяснится, что примерно за месяц до окончательной остановки стройки нашего дома из ее кассы был выдан наличными заем в 3 миллиона рублей Ивану Пасяде – сыну Николая Ивановича. По данным 47news, это случится через неделю после свадьбы перспективного молодого экономиста, а еще через полгода он купит себе BMW 520d, который стоил примерно столько же. По документам заем выдали на год, но был ли он по истечении срока возвращен, неизвестно. Вот так папа преподал сыну наглядный урок "интеграции финансовых потоков". Интегрировал деньги дольщиков.

В довершение нашего интервью Пасяда уведомил, что стройка нашего дома затягивается теперь уже не на полгода, а на год – до середины 2019-го. Но с лета 2017-го и по сей день она не сдвинулась ни на миллиметр. Застыли и еще несколько пасядовских корпусов ЖК "Радужный" в микрорайоне Южный города Всеволожска. Погружались в отчаяние почти две тысячи дольщиков, число которых надо еще помножить на членов семей. Мне довелось посетить одно из объединенных собраний с "радужниками". Сам Пасяда на встречу не пришел, прислал своего главного инженера. Это был маленький ад. Выступавшие люди срывались на крик.

"Я плачу 17 тысяч за съемную квартиру, квартплата 6 тысяч и ипотека 27 тысяч! Придите, посмотрите, как я живу!" – орал прямо над моим ухом мужчина с безумными глазами.

На той встрече, состоявшейся в начале февраля 2018 года, главный инженер «Главстройкомплекса» пообещал, что стройка «Галактики» возобновится в конце месяца. Но это оказалось очередным обманом.

Кого любят банки

27 февраля 2017 года Николай Пасяда предпринял интересный финансовый маневр. Заключил договор поручительства между банком БФА и компанией "Главстройкомплекс ЛО", строившей наш дом "Мир". Теперь она стала отвечать своим имуществом перед банком БФА по кредиту, выданному в 2014 году головной компании "Главстройкомплекс" на покупку ДСК-5. Ну а ключевым активом нашего застройщика был вовсе не наш дом, а взятый в аренду земельный участок в 13 гектаров, предназначенный для строительства остальных 12 корпусов "Галактики".

Именно после того, как договор поручительства был заключен, Пасяда и остановил стройку. И банку БФА по кредиту платить перестал. Хотя до того, как потом представитель банка заявит в арбитражном суде, просрочек не допускал. Пасяда будто сам напрашивался на банкротство. К маю 2018-го, то есть через 15 месяцев с момента заключения договора поручительства наступила просрочка всей суммы основного долга почти в миллиард рублей!

И тут на сцену вышло новое действующее лицо – банк "Уралсиб" Владимира Когана (8-е место в списке петербургских миллиардеров за 2015 год). Будет не лишним напомнить, что во время кризиса 2014 – 2015 годов "Уралсиб" оказался на грани банкротства. И государство его спасло. Во главе "Уралсиба" был поставлен Владимир Коган – бывший совладелец банка "Санкт-Петербург", в свое время руководивший строительством дамбы – при нем стоимость стройки выросла в два раза – с 55 до 109 миллиардов рублей.

Агентство страхования вкладов выдало Когану на спасение "Уралсиба" два долгосрочных кредита – 67 миллиардов рублей на 10 лет под 0,5 процента годовых и 14 миллиардов рублей на 6 лет под 6 процентов. А еще Владимир Коган присоединил к "Уралсибу" подконтрольный его сыну Ефиму банк БФА – тот самый, что выдавал Николаю Пасяде в 2014 году многомиллионные кредиты под 2 процента годовых.

Представляете, какие в нашей стране бывают низкие проценты по кредитам! Я, например, как и многие другие покупатели квартир в доме Пасяды, в 2016 году брал ипотеку не под 0,5, не под 2 и даже не под 6 процентов. А под 12 годовых! Я хотел взять ее на 10 лет, но банк согласился только на 12. Чтобы я подольше платил ему проценты. Я взял "кредитный продукт" (модный банковский термин – как будто банки что-то производят) на 729 тысяч рублей. Но этот «продукт» так устроен, что сначала гасишь в основном проценты и только к концу срока – собственно сам долг. Таким образом, выплачивая ежемесячно по 9100 рублей и перечислив банку за 3 года и 8 месяцев 400 тысяч рублей, я в реальности погасил лишь 129 тысяч рублей долга. Все остальное – проценты.

К 2018 году процентная ставка Центробанка сильно снизилась, соответственно и проценты по ипотечным кредитам в стране упали до 9 процентов. Но когда я обратился в банк "Санкт-Петербург" с просьбой уменьшить мой ипотечный процент в соответствии с новыми экономическими реалиями, то получил холодный отказ: "При подписании кредитного договора Вы были ознакомлены и согласны с условиями... Рассмотрев Ваше обращение, Банком принято решение о сохранении действующих условий кредитования... Надеемся, что данная ситуация не отразится на нашем дальнейшем сотрудничестве".

Впрочем, вернемся к отношениям с банками Николая Ивановича Пасяды. Заключенный им 27 февраля 2017 года договор поручительства сделал свое дело. В 2018 году "Уралсиб", к которому перешел кредитный портфель «родственного» банка БФА, подал иск в арбитражный суд, и в октябре "Главстройкомплекс ЛО" был признан банкротом. А мы превратились в обманутых дольщиков.

Лично мне кажется, что Николай Иванович всё это проделал специально. К такому выводу, кстати, пришел и конкурсный управляющий Даниил Федичев, к которому перешли бразды правления «Главстройкомплексом ЛО» на время процедуры банкротства.

Пока Пасяда был вице-губернатором, у него все работало. А когда покинул свой кабинет с личным туалетом, начались сбои в системе. Предполагаю, что он хотел достроить корпуса "Радужного" за счет продаж квартир в корпусах "Галактики", а потом развернуть очередное строительство на новых землях, купленных по дешевке в Романовке, и, продавая квартиры там, достроить "Галактику". Но всего пара-тройка просчетов (среди них покупка ДСК-5 и сельхозземель в Романовке, которые оказалось невозможно перепрофилировать под строительство многоэтажек) запустило цепочку фатальных событий. И всё – ты больше не миллиардер. А привычка к роскошной жизни никуда не делась. К часам за 3,5 миллиона, к офису в престижном доме на Невском проспекте. Николай Пасяда строил дешевое панельное жилье, дома-муравейники (хотел еще больше удешевить процесс за счет собственного домостроительного комбината). А сам, по информации 47news, жил в Мельничном Ручье на 32 сотках в двух домах – четырехэтажном (если считать погреб) площадью 577,7 квадрата и двухэтажном с мансардой в 96,7 квадрата. И демографическая ситуация в его семье благополучная. Дети учились за границей, сын-экономист менял "Лексусы" и БМВ. Чтобы не потерять такое, некоторые готовы душу дьяволу продать. Как сказал на объединенном собрании дольщиков вице-губернатор Михаил Москвин, Николай Пасяда от продажи квартир в своих недостроенных домах ЖК «Радужный» и ЖК «Галактика» выручил около 4 миллиардов рублей.

Для более активного привлечения денег в стройку Пасяда даже устроил интересную акцию – "покупка квартир в ипотеку без первого взноса". Без него, как известно, банки не выдают ипотечный кредит. А наскрести денег на первый взнос – 20 процентов от стоимости квартиры – могут далеко не все. Пасяда придумал способ обойти это правило. "Главстройкомплекс ЛО" выдавал банку квитанцию о том, что клиент уплатил первый взнос. После этого банк предоставлял ипотеку. Хотя на самом деле клиент первый взнос не оплачивал. "Главстройкомплекс ЛО" просто увеличивал для него стоимость квартиры в договоре долевого участия на величину первого взноса. Но только на бумаге. А банк переводил сумму, равную всей реальной стоимости квартиры.

Одна из квитанций об уплате первого взноса

После банкротства "Главстройкомплекса ЛО" главным кушем и предметом борьбы стала земля. Участок, на котором планировалось возвести еще 12 корпусов "Галактики", привлекателен не только тем, что часть работ, предшествующих строительству, на нем уже сделаны. Но и тем, что это один из последних в регионе очагов разрешенного высотного строительства. С 1 января 2018 года в Ленобласти запрещено строить дома выше 12 этажей, а здесь согласовано возведение 24-этажных (еще по старому градплану).

Вероятно, этим и объясняется многое из того, что стало происходить после банкротства, да и, по правде сказать, до него. Сейчас, оглядываясь назад, понимаешь, что еще в 2017 году, вскоре после остановки строительства, началась целенаправленная работа с дольщиками. Их надо было сделать союзниками в борьбе за землю. Поначалу это было нетрудно. После встреч с Пасядой, на которых он выставлял власти Ленобласти главной помехой, дольщики даже писали письма в прокуратуру, президенту, протестовали против запрета на строительство остальных 12 домов "Галактики".

Но после банкротства, которого Николай Пасяда много раз обещал не допустить, вера растаяла. И вести работу с дольщиками надо было как-то иначе.

Риелторы против юристов

По идее дольщикам нужно было действовать единым фронтом. Они пытались организоваться для дальнейшей борьбы за свои квартиры. Но среди них быстро произошел, а сейчас я думаю, был искусственно создан раскол. Вообще, наша история типична. Обманутые дольщики многих домов конфликтуют, практически воюют друг с другом. Так что приходит на ум поговорка «разделяй и властвуй». На примере нашего дома можно изучать технологию подковерных войн, которые бушуют вокруг многих «недостроев».

Сначала было образовано активное ядро дольщиков. Тон в нем задавали юристы – две молодые женщины. Одна помогала организовывать первую встречу группы дольщиков с Пасядой, другая дважды меня, как журналиста, сводила с ним лично. Эти дамы сразу объявили себя юристами, и люди тянулись к ним, верили. Потому что свои знатоки законов в нашей ситуации были очень нужны.

Изначально все дольщики тусовались в одной открытой группе «ВКонтакте», созданной самим «Главстройкомплексом». Потом появилась независимая закрытая группа, вступить в которую можно было, лишь прислав скан своего договора о покупке квартиры. Но эта группа раскололась. Несколько человек, включая юристов, стали ее организатора «клевать». Один из активистов обвинил его в том, что он угрожал выложить его договор ДДУ на всеобщее обозрение в Интернете. Чего на самом деле не было. Я изучил переписку: слова организатора были передернуты. Но тем не менее он попал под пресс обвинений и оскорблений, в том числе нецензурных. «Банил» на время обидчиков. Те в ответ сформировали свою закрытую группу. Так под надуманным предлогом одна часть дольщиков была отделена от другой, и пропасть между ними все ширилась.

Главный идейный водораздел заключался в отношении к правительству Ленинградской области. Активисты первой группы считали, что достроить наш дом можно только с помощью властей. Активисты второй, отколовшейся, продолжали нести заряд неверия правительству Ленобласти, заложенный еще Пасядой. Я, как и многие дольщики, числился в обеих группах, читая аргументы тех и других.

Обратил внимание, что в первой группе активны риелторы – три дольщицы, купившие квартиры или нежилые помещения у Пасяды и соответственно потерявшие их. Ну а активисты-юристы ушли во вторую. Так я и разделил для себя эти группы на «риелторов» и «юристов».

Причем в последней число юристов увеличивалось. Во-первых, у некоторых активистов были личные юристы-консультанты, во-вторых, появился и официальный юрист группы, на оплату услуг которой скидывались ее члены. Кроме того, в этой группе образовалось еще несколько закрытых подгрупп – прямо как у какой-нибудь масонской ложи несколько степеней посвящения.

В «группе риелторов» мне резали глаз «приторные» с перебором посты-сообщения, восхвалявшие заботу правительства Ленобласти об обманутых дольщиках. В «группе юристов» – наоборот, неоправданный негатив к властям. Вице-губернатор Михаил Москвин на собраниях дольщиков под видеокамеру не раз давал обещания, что наш дом будет достроен. Но для активистов второй группы это ровным счетом ничего не значило. Они были уверены, что власть обманет.

Мины замедленного действия

Камнем преткновения стала проблема создания дольщиками ЖСК – жилищно-строительного кооператива, на который власть смогла бы передать дом. И только после этого обещала найти компанию-инвестора для его достройки.

«Группа юристов» твердила, что это ловушка: как только мы создадим ЖСК, власть о своих обещаниях сразу забудет и переложит решение проблемы достройки на наши же плечи, ведь формально ответственность за это будет теперь нести ЖСК, то есть мы сами. Дескать, власть отчитается в Москву, что проблема еще одного объекта с обманутыми дольщиками решена, а помогать нам не будет, и в результате достройка дома растянется на много лет и будет сопряжена для нас с большими тратами.

Сильным аргументом против ЖСК было то, что в случае его создания мы, дольщики, должны будем скинуться и оплатить труд конкурсного управляющего и фирм, обследовавших состояние компании-банкрота. А также возместить работникам «Главстройкомплекса ЛО» все те суммы, которые фирма задолжала им по зарплате. Второй пункт был особенно возмутителен. Почему мы должны из своего кармана выплачивать долги Пасяды, который обманул нас с квартирами? Но таков закон.

Когда в нашем случае сосчитали общую сумму, получилось, что затраты на конкурсного управляющего составили почти 4,5 миллиона, а долги Пасяды по зарплате – больше 9 миллионов рублей. На погашение этих почти 14 миллионов каждый из нас должен был отдать больше 40 тысяч рублей. Многих дольщиков, и без того людей небогатых, погрязших в ипотеках, напугала такая сумма. После этого противников властей и соответственно сторонников «группы юристов» стало еще больше. Возможно, это одна из "мин", заложенных Николаем Пасядой. Как нетрудно заметить, больше двух третей этих 14 миллионов составили именно его долги перед своими работниками – сумма, и так значительная, стала в глазах дольщиков выглядеть еще "страшней". В наследии Николая Ивановича, которое досталось дольщикам, можно найти две любопытные строчки: Василий Иванович Пасяда (задолженность по зарплате 197 237,08 руб.) и Иван Николаевич Пасяда (задолженность по зарплате 140 678,88руб.). Второй – тот самый сын-экономист, менявший "Лексусы" и получавший из кассы полумертвого «Главстройкомплекса ЛО» миллионы рублей.

Неудивительно, что на общем собрании 78 процентов дольщиков поддержали предложение "группы юристов" отложить на полгода голосование о создании ЖСК. За лидерами группы закрепилась репутация народных заступников. А это означало среди прочего, что часть дольщиков, особенно тех, кто живет не в Петербурге, а в провинции и не может приезжать на общие собрания, передали ее лидерам доверенности на право голосовать от их имени. Люди, написавшие доверенности, стали добровольными заложниками «группы юристов». Как и те, кто согласился коллективно скидываться на юридическое сопровождение.

Юридическая помощь обманутым дольщикам сегодня – доходный бизнес. И головная боль для властей. По мнению губернатора Ленобласти Александра Дрозденко, ситуация вокруг многих проблемных домов зашла в тупик в том числе благодаря юристам, консультирующим обманутых дольщиков: «Потому что они на этом зарабатывают. Ни один юрист не заинтересован, чтобы объект был побыстрее завершен и клиент получил квартиру. И еще очень важно: юристы заинтересованы не в достройке домов, а в денежных компенсациях дольщикам. С этих выплат они получают свой процент». Забегая вперед, скажу, что в нашем случае вопрос денежных компенсаций в какой-то момент тоже вдруг приобретет гипертрофированное значение.

Еще одной миной, заложенной Пасядой, возможно, стала уже упомянутая акция "ипотека без первого взноса". Предоставление в банк по сути фиктивных квитанций о его уплате – только часть этой сделки. Чтобы стать участником акции, покупатель квартиры должен был со своей стороны подписать договор целевого займа у сотрудника "Главстройкомплекса ЛО" как у частного лица(!) на сумму, равную первому взносу, хотя в реальности никаких денег взаймы не брал. Договор был составлен так, что человек, ввязываясь в эту историю, думал, что долг сам собой аннулируется после получения квартиры. Однако Пасяда оказался банкротом. А в договоре был пункт о необходимости вернуть долг наличными, если покупатель квартиры утратит свой статус участника долевого строительства. Проголосуй он за создание ЖСК (самую удобную для властей и инвесторов схему достройки дома), то потерял бы этот статус и превратился в должника. Участников акции «ипотека без первого взноса» среди наших дольщиков было больше ста человек. Треть всех покупателей квартир являлись потенциальными должниками «частному лицу» из фирмы Пасяды! С суммарным долгом примерно в 50 миллионов рублей!

Вероломство "Уралсиба"

Борьба за «вкусный участок земли» площадью 13 гектаров обострялась. Власти Ленобласти пытались расторгнуть по суду договоры аренды на эту землю, заключенные с Пасядой. А тот вместе с банком «Уралсиб» пытался им помешать.

По словам вице-губернатора Михаила Москвина, которые мне подтвердил и губернатор Дрозденко, у властей изначально была договоренность, что банк требует назад лишь свой миллиард, выданный Пасяде в кредит на покупку домостроительного комбината, а на земельный участок не покушается. Власть рассматривала эту землю как «приманку» для привлечения потенциального инвестора для достройки нашего проблемного дома "Мир". Но "Уралсиб" договоренность нарушил.

– Мне в открытую говорят о необходимости провернуть схему, по которой этот земельный актив достался бы "Уралсибу"... – жаловался конкурсный управляющий Федичев 47news. – По сути, сейчас "Уралсиб" хочет, чтобы я сначала оценил землю по минимуму, затем они либо напрямую, либо через аффилированную фирму забрали право аренды... Банк даже не претендует на тот один участок, где стоит (недостроенный) дом, интересуют только все остальные.

То есть государство в трудную минуту спасло тонущий "Уралсиб". А как поступил сам банк по отношению к обманутым дольщикам – оказавшимся в беде гражданам этого государства?

Конкурсный управляющий Даниил Федичев на поводу у банка не пошел. Он обнаружил в действиях Пасяды признаки преднамеренного банкротства, оспорил в арбитражном суде договор поручительства на 950 миллионов рублей – и вывел «Уралсиб» из игры. Впрочем, как потом выяснится, ненадолго.

И снова Шувалов...

После того как угроза со стороны «Уралсиба» вроде бы исчезла, власти, вопреки всем «страшилкам» об их вероломстве, объявили, что найден потенциальный инвестор для нашего дома – известная строительная компания «ПИК».

Правительство Ленобласти начало готовить с ней соглашение. Ключевой пункт – земля в обмен на достройку дома "Мир". Губернатор Дрозденко несколько раз анонсировал подписание соглашения с "ПИКом". Но время шло, а документа все не было. Многие дольщики вспомнили, что именно в таком стиле их долго водил за нос Пасяда. В "группе юристов" с новой силой стали эксплуатировать лозунг "власть обязательно кинет!".

К тому же появилась альтернатива. В 2019 году государство подключило к решению проблемы обманутых дольщиков такую структуру, как ДОМ.РФ (официальное название «Фонд поддержки граждан – участников долевого строительства»). Он призван достраивать проблемные дома либо выплачивать обманутым дольщикам денежные компенсации. Возглавил ДОМ.РФ Александр Плутник – бывший помощник вице-премьера Шувалова. Того самого, который призывал сограждан в 2016 году покупать квартиры. А теперь его протеже стал главным «решателем» проблемы обманутых дольщиков. В том числе таких, как я, – откликнувшихся на призывы Шувалова. Сегодня ДОМ.РФ аккумулирует огромные бюджетные деньги, выделяемые регионами на софинансирование решения проблемы обманутых дольщиков. Вот как причудливо закольцевалась эта история.

Игорь Шувалов в течение десяти лет был первым заместителем премьер-министра и считался самым богатым членом правительства (в свое время активно обсуждалась его шикарная недвижимость в России и за границей, личные самолеты и огромные доходы). Но в мае 2018-го он ушел из вице-премьеров и хорошо себя чувствует во главе империи ВЭБ.РФ. Это бывший Внешэкономбанк, а ныне государственная корпорации развития и государственный инвестиционный банк. Как писали СМИ, ВЭБ.РФ стал основным партнером ДОМа.РФ. Сумма контрактов исчислялась десятками миллиардов рублей.

Николай Пасяда как-то сразу стал агитировать наших дольщиков в пользу ДОМа.РФ. Объявил, что контактирует с самим Плутником через общих друзей и именно фонд может достроить наш дом.

В сентябре СМИ сообщили, что ДОМ.РФ лишил Даниила Федичева аккредитации, и тот перестал быть нашим конкурсным управляющим. В ноябре аппеляционный суд отменил решение арбитражного и опроверг вывод Федичева о преднамеренном банкротстве Пасяды. Банк вернулся в игру и продолжил борьбу за земельный участок.

Вся история вокруг нашего несчастного дома – это горки. Постоянное чередование плохих новостей с хорошими, порождавшее у обманутых дольщиков то отчаяние, то надежду. Многие не выдержали этих психологических перегрузок. Оказались так морально измотаны, что впали в апатию. Явка дольщиков на следующее общее собрание в начале декабря 2019-го составила всего 61 процент.

Поскольку в "группе юристов" уже стали писать, что "ПИК" – вообще выдумка, с помощью которой нас заманивают в ЖСК, власть на этом собрании наконец предъявила живого представителя «ПИКа». Тот заявил, что в случае создания ЖСК компания выплатит за дольщиков все текущие платежи и погасит долг Пасяды перед его работниками. Но это были только слова, а письменное соглашение все еще отсутствовало, поэтому сторонники «группы юристов» снова голосовали против или воздержались. В итоге "за" ЖСК набралось 57 процентов голосов. А для принятия решения по закону требовалось 75 процентов от присутствовавших на собрании.

Жадность против разума

Юристы опять победили. Правда, по сравнению с результатами голосования на предыдущем собрании их база поддержки сократилась почти в два раза – с 78 до 43 процентов. Стало ясно, что люди понемногу перестают верить в то, что "власть кинет".

23 декабря 2019 года "Уралсиб" проиграл суд за "вкусный участок земли" (правда, апелляция банка на это решение пока не рассмотрена). Что стало еще одним важным звеном в цепочке событий, которые должны были привести к заключению соглашения между властью Ленобласти и "ПИКом" на достройку нашего дома.

Но странное дело, чем реальнее становился приход этого застройщика, тем настойчивее лидеры «группы юристов» агитировали за ДОМ.РФ. Создавалась немного абсурдная ситуация. "ПИК" обещал достроить дом за год, а решение проблемы через ДОМ.РФ могло растянуться на несколько лет. Кроме того, еще не факт, что во втором случае нам светит достройка, а не денежная компенсация. А с учетом роста цен на жилье этих денег уже не хватит на покупку новой квартиры. Для многих дольщиков это стало бы личной катастрофой – они уже никогда не смогли бы решить свой жилищный вопрос. С помощью каких аргументов в такой ситуации можно убедить людей снова голосовать против "ПИКа"?

В «группе юристов» за ДОМ.РФ агитировали так:

"Лучше синица в руках, чему журавль в небе".

"Я понимаю, что вероятнее всего посчитают меньшую сумму, чем я оплатил и переплатил банку, но я получу деньги, рассчитаюсь с долгами и буду думать, как купить себе жильё".

"А я уже точно решил, что не хочу квартиру в этом доме... по ходу там возникнет столько нюансов, что эту квартиру будет не продать… Эта коробка уже стала непригодной и опасной! Откиньте денежную проблему, подумайте о жизни. Что важней?"

"В ДОМ.РФ рисков я, как ни искал, не нашел, всё предельно прозрачно. Да, невыгодно, да, потери, но зато гарантия... Я, например, морально уже подготовился и смирился с потерями по процентам около 300 тысяч. Важно не дать жадности возобладать над разумом".

В январе 2020-го власть все-таки подписала соглашение с "ПИКом". У юристов тут же начались придирки к нему. Они передали свои претензии губернатору Александру Дрозденко. Потом один из лидеров группы, Алексей Романенков, вместе со своим юристом отправился на встречу с губернатором. По возвращении с нее было объявлено, что власть отказалась вносить предложенные изменения в соглашение. А значит, теперь остается только один путь – в ДОМ.РФ.

Романенков – фигура примечательная. Он чуть ли не единственный из всех наших обманутых дольщиков официально добивается возврата денег, а не достройки квартиры. Вернее, двух. Романенков купил в доме Пасяды две студии, должно быть, под сдачу в аренду. Он имеет личного юриста. На мой взгляд, у такого изначально интересы не совпадают с интересами большинства дольщиков-ипотечников, которые едва сводят концы с концами. Но именно Романенков вел их за собой. И именно он 22 января представлял "группу юристов" на переговорах с губернатором Дрозденко, которые завершились провалом из-за "неконструктивной позиции властей".

Алексей Романенков Фото: Скриншот с сайта YouTube

Мне довелось встретиться с Александром Дрозденко через несколько дней после Романенкова. Оказалось, у губернатора совсем другая, противоположная версия о том, как протекали переговоры. По его словам, это был разговор глухого с немым. И строился он примерно так:

- Нам не нравится соглашение.

– Почему?

– Оно пустое, оно ничего не решает, мы будем его опротестовывать через суд.

– Пришлите свои замечания к соглашению.

– Мы вам уже присылали.

– Мы часть замечаний учли.

– Нет, не учли.

– Давайте тогда пришлите, что не учли.

– Мы вам писать не будем. Мы хотим гарантий, что нас не кинет «ПИК».

– «ПИКу» с вами ссориться из-за нескольких десятков миллионов рублей платежей смысла нет, потому что он будет вкладывать в этот проект миллиарды рублей. Ему нужно как можно быстрее вас достроить и забыть как страшный сон. Потому что, пока они вас не достроят, мы им не дадим строить остальные очереди.

– Нас ваше соглашение не устраивает.

– Дайте свои предложения.

– Не будем.

Тупик.

Но зато, по словам губернатора, прозвучал вопрос: "Может ли «ПИК» выкупить квартиры у части дольщиков?"

А вот это уже интересно. Хоть официально в реестре кредиторов Романенков числится чуть ли не единственным дольщиком, требующим вернуть ему долг деньгами, а не квартирой, оказывается, в реальности таких, кто хочет денежных компенсаций, – целая группа! Может, в этом причина несговорчивости ее лидеров? И еще вопрос, сколько денег они хотели запросить у «ПИКа» за выкуп своих квартир. Потому что, по словам Дрозденко, его ответ: «Об этом вам надо с «ПИКом» напрямую договариваться после того, когда они подпишут с ЖСК договор на достройку» – Романенкова не устроил.

Если все так и было, как говорит губернатор, то это похоже на торг: заплатите или мы создадим вам проблемы.

Дальше события развивались стремительно, и "группа юристов" повела себя уж совсем некрасиво.

27 января на "Фонтанке" вышло мое интервью с вице-губернатором Михаилом Москвиным. В нем он ответил на острые вопросы, волнующие многих дольщиков. В «группе юристов» даже выложили это интервью, но потом, видно, пожалели об этом – решили, что оно внесет смятение в умы дольщиков, которые в ней состоят. И меня… заблокировали. На год. Но самое интересное произошло после этого.

Честное слово губернатора

28 января состоялся мой разговор с губернатором Александром Дрозденко. В интервью он раскрыл подноготную сложных переговоров с «ПИКом», детально объяснил причины затяжки подписания соглашения, вокруг чего в «группе юристов» было столько спекуляций. Эта задержка была едва ли не главным аргументом, почему нельзя верить властям и необходимо «прорываться в ДОМ.РФ».

Губернатор также подробно расписал схему контроля властей над застройщиком – компанией «ПИК», объяснил, почему она не «кинет». Объяснил, почему не «кинет» правительство Ленобласти: «Государство в нашем лице точно не хочет никого кидать. Потому что для нас это репутационные потери. Ленинградская область сегодня одна из лучших в стране. Проблема дольщиков – одна из немногих, которая создает нам нехороший фон. Для нас политически и социально важно эту проблему решить».

И тут я, воспользовавшись ситуацией, предложил Александру Дрозденко записать видеообращение к нашим дольщикам на мой телефон. Он согласился. И в этом видеообращении фактически дал личные гарантии, что наш дом будет достроен и власть не обманет. Казалось бы, вот он – счастливый финал. Конец всем страхам обманутых дольщиков дома "Мир"! Прямое обещание первого лица региона! Александр Дрозденко этим заявлением поставил на карту и свою личную репутацию. Распространить такую информацию – долг любого активиста, который хочет помочь себе и товарищам по несчастью. Но нет. 29 января «группа юристов» отказалась опубликовать у себя это видеообращение и интервью. Ее лидеры сделали именно то, в чем сами постоянно обвиняли власть. Ведь сокрытие такой информации равносильно обману. Так поступает тот, кому в принципе есть что скрывать. Тот, у кого есть какая-то своя цель, и он ведет к ней остальных «втемную».

***

…Среди дольщиков дома "Мир" есть немало тех, кто, покупая квартиры у Николая Пасяды, мечтал решить "демографическую проблему" в своей отдельно взятой семье – переселить туда сына, дочь или, наоборот, самим отселиться от них в меньшее по площади жилье, чтобы высвободить жизненное пространство для молодежи в прежней квартире. Кто-то продал дом или комнату, чтобы заплатить первый взнос в ипотеку. Но все планы рухнули, и, судя по историям, которые дольщики выкладывают в интернете, многие еще больше увязли в своем житейском болоте. Вместо того чтобы разъехаться, наоборот, уплотнились – пожилые живут с молодыми. Те и другие много работают, выбиваясь из сил. Отдав последние сбережения миллиардеру Пасяде, теперь "кормят" банкиров, юристов...

Вокруг покупателей жилья в России много тех, кто не решает проблемы, а наоборот, создает и потом на их решении зарабатывает.

Такая вот у нас демографическая ситуация...

Владлен Чертинов

P. S. Пока этот материал готовился к выходу в свет, в "группе юристов" произошел раскол. Часть ее лидеров разместили заявление на странице группы "ВКонтакте" – уведомили, что согласны на предложение властей Ленобласти по достройке нашего дома компанией «ПИК». Хоть и с разными оговорками, но все-таки встали на сторону большинства. Алексей Романенков и еще несколько человек с этим не согласились. 6 февраля на общем собрании 95 процентов дольщиков проголосовали за создание ЖСК, то есть за соглашение между властями Ленобласти и «ПИКом». Так что мучения больше трехсот обманутых дольщиков нашего дома в скором времени могут закончиться.

А буквально на днях я получил еще одну «личную гарантию». Вице-губернатор Михаил Москвин прислал вот такое сообщение в вотсапе: «…Мы не подведем! В установленное соглашением с "ПИК" время дом построим! Следующий этап – НОВОСЕЛЬЕ!»

Никто его за язык не тянул.

Может, все же не так страшна власть, как ее малюют?